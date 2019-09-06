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Вбивство жінки в херсонському гідропарку: підозрюваному обрали запобіжний захід

Вбивство жінки в херсонському гідропарку: підозрюваному обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Херсоні суд заарештував підозрюваного у вбивстві жінки на 60 діб без права внесення застави. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Сьогодні у Херсонському міському суді відбулося засідання, під час якого обрали запобіжний захід 21-річному підозрюваному у жорстокому вбивстві 36-річної жінки в гідропарку – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили вранці 3 вересня на березі в гідропарку. Поліція відкрила кримінальне провадження за п.10 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Як розповів заступник начальника обласної поліції Микола Цап, інформація про злочин була розміщена у соцмережах і завдяки цьому через кілька годин поліцейські встановили особу загиблої.

Упродовж трьох діб під процесуальним керівництвом обласної прокуратури тривали заходи зі встановлення особи підозрюваного у вбивстві.

Оперативники переглянули багато годин відео з камер зовнішнього відеоспостереження поблизу місця виявлення тіла та біля місця проживання загиблої. Також у роботі поліцейські застосували систему відеонагляду та аналітики ГУНП "Безпечне місто", яка дозволяє розпізнавати транспортні засоби та обличчя осіб, які знаходяться у розшуку.

Завдяки цьому вдалося встановити особу підозрюваного. Це 21-річний житель області. Орієнтування з його фото негайно розмістили у соцмережах і разом з поліцейськими громадяни активно долучилися до пошуків чоловіка.

Підозрюваного розшукали в Херсоні. Сьогодні у Херсонському міському суді йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі у цій справі призначено проведення ряду судово-медичних експертиз. Досудове розслідування триває.

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