Вбивство жінки в херсонському гідропарку: підозрюваному обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Херсоні суд заарештував підозрюваного у вбивстві жінки на 60 діб без права внесення застави. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Сьогодні у Херсонському міському суді відбулося засідання, під час якого обрали запобіжний захід 21-річному підозрюваному у жорстокому вбивстві 36-річної жінки в гідропарку – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили вранці 3 вересня на березі в гідропарку. Поліція відкрила кримінальне провадження за п.10 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Як розповів заступник начальника обласної поліції Микола Цап, інформація про злочин була розміщена у соцмережах і завдяки цьому через кілька годин поліцейські встановили особу загиблої.
Упродовж трьох діб під процесуальним керівництвом обласної прокуратури тривали заходи зі встановлення особи підозрюваного у вбивстві.
Оперативники переглянули багато годин відео з камер зовнішнього відеоспостереження поблизу місця виявлення тіла та біля місця проживання загиблої. Також у роботі поліцейські застосували систему відеонагляду та аналітики ГУНП "Безпечне місто", яка дозволяє розпізнавати транспортні засоби та обличчя осіб, які знаходяться у розшуку.
Завдяки цьому вдалося встановити особу підозрюваного. Це 21-річний житель області. Орієнтування з його фото негайно розмістили у соцмережах і разом з поліцейськими громадяни активно долучилися до пошуків чоловіка.
Підозрюваного розшукали в Херсоні. Сьогодні у Херсонському міському суді йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Наразі у цій справі призначено проведення ряду судово-медичних експертиз. Досудове розслідування триває.