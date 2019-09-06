Убийство женщины в херсонском гидропарке: подозреваемому избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Херсоне суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины на 60 суток без права внесения залога. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сегодня в Херсонском городском суде состоялось заседание, во время которого была избрана мера пресечения 21-летнему подозреваемому в жестоком убийстве 36-летней женщины в гидропарке - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, что тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 3 сентября на берегу в гидропарке. Полиция открыла уголовное производство по п.10 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап, информация о преступлении была размещена в соцсетях и благодаря этому через несколько часов полицейские установили личность погибшей.
В течение трех суток под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжались мероприятия по установлению личности подозреваемого в убийстве.
Оперативники просмотрели много часов видео с камер наружного видеонаблюдения вблизи места обнаружения тела и у места жительства погибшей. Также в работе полицейские применили систему видеонаблюдения и аналитики ГУНП "Безопасный город", которая позволяет распознавать транспортные средства и лица людей, находящихся в розыске.
Благодаря этому удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний житель области. Ориентировку с его фото немедленно разместили в соцсетях и вместе с полицейскими граждане активно подключились к поискам мужчины.
Подозреваемого разыскали в Херсоне. Сегодня в Херсонском городском суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Сейчас по этому делу назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз. Досудебное расследование продолжается.