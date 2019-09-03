На березі у херсонському Гідропарку знайшли тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Херсоні поліція встановлює обставини смерті жінки, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Херсонській області.
Сьогодні в “Єдиний центр 102” поліції області приблизно о 06:40 надійшло повідомлення, що в Херсоні у Гідропарку біля води лежить тіло жінки з тілесними ушкодженнями. Поліцейські працюють над встановленням особи загиблої. Причина смерті жінки стане відома після проведення судово-медичної експертизи.
“Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції та слідчі з обласного главку поліції. Проводиться ретельний огляд місця виявлення тіла, відпрацьовується прилегла територія з метою встановлення можливих свідків та очевидців події”, — повідомили у поліції.
Як писав УНН, на Житомирщині тіло пенсіонера з переламаними ребрами знайшли у власному домі.