На берегу в херсонском Гидропарке нашли тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Херсонской области.
Сегодня в “Единый центр 102” полиции области примерно в 06:40 поступило сообщение, что в Херсоне в Гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями. Полицейские работают над установлением лица погибшей. Причина смерти женщины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
“Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции и следователи из областного главка полиции. Проводится тщательный осмотр места обнаружения тела, отрабатывается прилегающая территория с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия”, — сообщили в полиции.
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