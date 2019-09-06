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Затримали підозрюваного у вбивстві жінки в херсонському гідропарку

Затримали підозрюваного у вбивстві жінки в херсонському гідропарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Херсоні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки в гідропарку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Вжитими заходами оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили місцезнаходження чоловіка, який може бути причетний до скоєння вбивства жінки, труп якої кілька днів тому знайшли на пляжі в Гідропарку", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, це 21-річний уродженець Херсонської області. Наразі йому повідомлено про підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину.

Сьогодні, 6 вересня, відбудеться судове засідання, під час якого підозрюваному буде обрана міра запобіжного заходу.

Поліція наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 вересня, о 6:40, до поліції надійшло повідомлення, що в Херсоні у гідропарку біля води лежить тіло жінки з тілесними ушкодженнями. 

Пізніше поліція встановила особу вбитої у херсонському гідропарку жінки.

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