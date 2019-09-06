Задержали подозреваемого в убийстве женщины в херсонском гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Херсоне правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в гидропарке. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Принятыми мерами оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению убийства женщины, труп которой несколько дней назад нашли на пляже в Гидропарке", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, это 21-летний уроженец Херсонской области. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.
Сегодня, 6 сентября, состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения.
Полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 3 сентября, в 6:40, в полицию поступило сообщение, что в Херсоне в гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями.
Позже полиция установила личность убитой в херсонском гидропарке женщины.