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6 марта, 17:12 • 121793 просмотра

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Задержали подозреваемого в убийстве женщины в херсонском гидропарке

Задержали подозреваемого в убийстве женщины в херсонском гидропарке

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Херсоне правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в гидропарке. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Принятыми мерами оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению убийства женщины, труп которой несколько дней назад нашли на пляже в Гидропарке", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, это 21-летний уроженец Херсонской области. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

Сегодня, 6 сентября, состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 3 сентября, в 6:40, в полицию поступило сообщение, что в Херсоне в гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями.

Позже полиция установила личность убитой в херсонском гидропарке женщины.

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