Вбивство у Каховці: трьох поліцейських відсторонили і ще трьох звільнили

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Каховці Херсонської області розпочато службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося у новорічну ніч у місті Каховка. Трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.