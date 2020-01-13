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Вбивство у Каховці: трьох поліцейських відсторонили і ще трьох звільнили

Вбивство у Каховці: трьох поліцейських відсторонили і ще трьох звільнили

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Каховці Херсонської області розпочато службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося у новорічну ніч у місті Каховка. Трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

"За результатами розслідування трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", - сказано у повідомленні.

Начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін повідомив, що проводиться службове розслідування, а відносно поліцейських застосовані "найсуворіші дисциплінарні стягнення".

"Зокрема, відносно керівництва Каховського відділу поліції застосовано дисциплінарне стягнення – звільнення з займаної посади. Відносно чергового відділу та відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді в день вбивства, а також відносно слідчого, у провадженні якого знаходилося провадження щодо вбивства чоловіка, застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді. Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнено з органів внутрішніх справ України", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції , який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнений з органів внутрішніх справ України. За результатами службового розслідування відносно останнього матеріали направлені в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Також нагадаємо, у справі призначили низку експертиз.  6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці. Адвокат сторони потерпілих заявила, що висновків експертиз ще немає.

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