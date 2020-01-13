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Убийство в Каховке: трех полицейских отстранили и еще трех уволили

Убийство в Каховке: трех полицейских отстранили и еще трех уволили

Киев  •  УНН

 • 69192 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Каховке Херсонской области начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Каховка. Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Начальник областного главка полиции Александр Прокудин сообщил, что проводится служебное расследование, а в отношении полицейских применены "строгие дисциплинарные взыскания".

"В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, примененное дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволено из органов внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в неправильном расследовании преступления.

Также напомним, по делу было назначено ряд экспертиз. 6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту резонансоного убийства в Каховке. Адвокат стороны потерпевших заявила, что выводов экспертиз еще нет.

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