Убийство в Каховке: трех полицейских отстранили и еще трех уволили

КИЕВ. 13 января. УНН. В Каховке Херсонской области начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Каховка. Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.