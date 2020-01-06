Резонансне вбивство у Каховці: правоохоронці зустрілися з родиною загиблого

КИЇВ. 6 січня. УНН. У прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури області.