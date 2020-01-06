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Резонансне вбивство у Каховці: правоохоронці зустрілися з родиною загиблого

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

"Сьогодні, 6 січня 2020 року, у приміщенні прокуратури Херсонської області відбулась міжвідомча робоча нарада щодо резонансного вбивства мешканця міста Каховка з використанням вогнепальної зброї, яке сталось вранці 1 січня 2020 року", - вказали у відомстві.

Як зазначається, "спільна нарада відбулась за участю прокурорів Офісу Генпрокурора, керівництва прокуратури Херсонської області, представників ДБР та Національної поліції, на яку було запрошено родину загиблого".

"Сама зустріч була організована з метою неупередженого та всебічного розслідування справи. Обговорені питання стосувались забезпечення належного стану досудового розслідування кримінального провадження. Представники потерпілої сторони висловили своє бачення даного злочину. Усі слова потерпілих взяті до уваги та будуть ретельно вивчені правоохоронними органами", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що прокурор Херсонської області Ігор Івченко розповів, що "приїзд до Херсона групи прокурорів Офісу має на меті координацію роботи слідчих та прокурорів у розслідуванні вбивства мешканця міста Каховка, а їх завданням є ретельне і об'єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб".

Нагадаємо, група прокурорів Офісу Генпрокурора буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці.

Як повідомляв УНН, у новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного чоловіка. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Через це біля місцевого управлінням поліції влаштували протестну акцію місцеві жителі.

ДБР розпочало розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП у Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного чоловіка.

Своєю чергою голова Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.

Українські Національні Новини

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