До розслідування вбивства в Каховці залучать прокурорів з Офісу Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Група прокурорів Офісу Генерального прокурора (ОГП) буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ОГП.
"5 січня 2020 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця міста Каховка з використанням вогнепальної зброї, яке сталось вранці 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину, як зазначається, – ретельне і об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного чоловіка. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.
Через це біля місцевого управлінням поліції проходить протестна акція місцевих жителів.
ДБР розпочало розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП у Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного чоловіка.
Своєю чергою голова Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.