К расследованию убийства в Каховке привлекут прокуроров из Офиса Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Группа прокуроров Офиса Генерального прокурора (ОГП) будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ОГП.
"5 января 2020 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
Задача прокуроров Офиса, уже выехавших на место преступления, как отмечается, - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области, убили 26-летнего мужчину. Его близкие подозревают полицию в расследовании ненадлежащим образом.
Из-за этого у местного управления полиции проходит протестная акция местных жителей.
ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего мужчины.
В свою очередь председатель Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.