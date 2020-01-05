Убивство у Каховці: ДБР розслідує можливу причетність поліцейського

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомили у ДБР, подія трапилась близько 6 години ранку 1 січня. В результаті конфлікту один з його учасників (колишній працівник міліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента. Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер в лікарні.

За інформацією місцевих мешканців, до завдання тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві, повідомили у пресслужбі.

Досудове розслідування розпочато за фактом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Слідчими ДБР проводиться комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. У тому числі, буде надана правова оцінка видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї, йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНН, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Через це біля місцевого управлінням поліції вже другий день проходить протестна акція місцевих жителів.

У свою чергу, глава Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.

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