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Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского

Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского

Киев  •  УНН

 • 16962 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщили в ГБР, происшествие произошло около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийства потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве, сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия, говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

Из-за этого у местного управлением полиции уже второй день проходит протестная акция местных жителей.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.

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