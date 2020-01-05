Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщили в ГБР, происшествие произошло около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице.
По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийства потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве, сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия, говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Как ранее сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
Из-за этого у местного управлением полиции уже второй день проходит протестная акция местных жителей.
В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.