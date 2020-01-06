Резонансное убийство в Каховке: правоохранители встретились с семьей погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту резонансоного убийства в Каховке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Сегодня, 6 января 2020 года, в помещении прокуратуры Херсонской области состоялось межведомственное рабочее совещание по резонансному убийству жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - указали в ведомстве.
Как отмечается, "совместное совещание состоялось с участием прокуроров Офиса Генпрокурора, руководства прокуратуры Херсонской области, представителей ГБР и Национальной полиции, на которую была приглашена семья погибшего".
"Сама встреча была организована с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела. Обсужденные вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства. Представители потерпевшей стороны выразили свое видение данного преступления. Все слова пострадавших приняты во внимание и будут тщательно изучены правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Также указано, что прокурор Херсонской области Игорь Ивченко рассказал, что "приезд в Херсон группы прокуроров Офиса имеет целью координацию работы следователей и прокуроров в расследовании убийства жителя города Каховка, а их задачей является тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".
Напомним, группа прокуроров Офиса Генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего мужчину. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
Из-за этого возле местного управления полиции устроили протестную акцию местные жители.
ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего мужчины.
В свою очередь председатель Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.