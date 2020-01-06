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Вбивство у Каховці: адвокат заявила, що висновків експертиз ще немає

Вбивство у Каховці: адвокат заявила, що висновків експертиз ще немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Адвокат сторони потерпілих у справі резонансоного вбивства у Каховці Ірина Краснова зазначила, що у цьому провадженні наразі проводиться низка експертиз, проте висновків ще немає. Про це вона повідомила журналістам у понеділок, передає УНН.

"Були претензії з самого початку до поліції, яка почала розслідувати дане кримінальне провадження. Каховський відділ поліції. Я вважаю як адвокат, як представник потерпілих, що їх дії були не зовсім законні і не відповідали тим вимогам, які ставить перед ними Кримінальний процесуальний кодекс. Я вважаю, що той час, який вони згаяли, не провівши обшуки 1.01 за місцем скоєння даного злочину, тим самим, або їхніми навмисними діями, або бездіяльністю, - вже буде встановлювати ДБР - призвели до того, що були спотворені або навіть знищені основні докази - а саме відео з камер відеоспостереження, які, ймовірно, фіксували подію даного кримінального правопорушення", - вказала адвокат.

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Водночас, Краснова зауважила, що поспілкувавшись з правохоронцями, "ми зрозуміли, що ми зараз узгодили всі дії і працюємо над єдиною метою, для досягнення об’єктивності розгляду даного кримінального провадження". "Зауважень на даний момент щодо виконання обов’язків працівниками ГУНП в Херсонській області і обласної прокуратури в нас немає. Будемо надіятися, що службові особи на даний момент будуть виконувати всі слідчі та процесуальні дії належним чином для того, щоб в подальшому вирок суду був законний", - вказала вона.

"На даний час проводиться ряд експертиз, проте висновків ще немає", - зазначила адвокат.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Також нагадаємо, у справі призначили низку експертиз.

6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці.

Українські Національні Новини

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