Вбивство у Каховці: адвокат заявила, що висновків експертиз ще немає

КИЇВ. 6 січня. УНН. Адвокат сторони потерпілих у справі резонансоного вбивства у Каховці Ірина Краснова зазначила, що у цьому провадженні наразі проводиться низка експертиз, проте висновків ще немає. Про це вона повідомила журналістам у понеділок, передає УНН.