Вбивство у Каховці: прокурор пообіцяв, що інформацію від потерпілих врахують
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Прокурор Херсонської області Ігор Івченко заявив, що надана від представників потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці інформація буде об’єктивно використана правоохоронцями, і винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Про це він заявив журналістам у понеділок, передає УНН.
"Я дуже багато по суті справи не скажу. Скажу єдине, що на даний час є два провадження. Перше, яке розслідується управлінням поліції в Херсонській області по ст. 115 ККУ - по вбивству. І є ще одне, паралельно, провадження, слідство по якому проводиться Державним бюро розслідувань. Очолює процесуальне керівництво група Генеральної прокуратури, яке стосується можливих зловживань, перевищення службових обов′язків працівниками правоохоронних органів", - вказав Івченко.
Також він зазначив, що сьогодні було перше його особисто спілкування з потерпілими. "Я дуже задоволений цим спілкуванням. Я впевнений, що та інформація, яку вони подали, буде нами використана об’єктивно, і винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Щось більш детально я, на жаль, вам не можу розказати", - додав Івченко.
Нагадаємо, 6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці.