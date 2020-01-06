Убийство в Каховке: прокурор пообещал, что информацию от пострадавших учтут

"Я очень много по сути дела не скажу. Скажу одно, что в настоящее время есть два производства. Первое, которое расследуется управлением полиции в Херсонской области по ст. 115 УКУ - по убийству. И еще одно, параллельно, производство, следствие по которому проводится Государственным бюро расследований. Возглавляет процессуальное руководство группа Генеральной прокуратуры, касающееся возможных злоупотреблений, превышения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов", - отметил Ивченко.

Также он отметил, что сегодня было первое его лично общение с пострадавшими. "Я очень доволен этим общением. Я уверен, что та информация, которую они подали, будет нами использована объективно, и виновные лица будут привлечены к ответственности. Что-то более подробно я, к сожалению, не могу рассказать", - добавил Ивченко.

Напомним, 6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту резонансоного убийства в Каховке.