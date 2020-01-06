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Убийство в Каховке: адвокат заявила, что выводов экспертиз ещё нет

Убийство в Каховке: адвокат заявила, что выводов экспертиз ещё нет

Киев  •  УНН

 • 13516 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Адвокат стороны потерпевших по делу резонансоного убийства в Каховке Ирина Краснова отметила, что в этом производстве на данный момент проводится ряд экспертиз, однако выводов еще нет. Об этом она сообщила журналистам в понедельник, передает УНН.

"Были претензии изначально к полиции, которая начала расследовать данное уголовное производство. Каховский отдел полиции. Я считаю как адвокат, как представитель пострадавших, их действия были не совсем законные и не соответствовали тем требованиям, которые ставит перед ними Уголовный процессуальный кодекс. Я считаю, что то время, которое они потратили, не проведя обыски 1.01 по месту совершения данного преступления, тем самым, или их преднамеренными действиями или бездействием, - уже будет устанавливать ГБР - привели к тому, что были искажены или даже уничтожены основные доказательства - а именно видео с камер видеонаблюдения, которые, вероятно, фиксировали событие данного уголовного преступления", - указала адвокат.

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В то же время, Краснова отметила, что пообщавшись с правоохранителями, "мы поняли, что мы сейчас согласовали все действия и работаем над единой целью, для достижения объективности рассмотрения данного уголовного производства". "Замечаний на данный момент по выполнению обязанностей работниками ГУНП в Херсонской области и областной прокуратуры у нас нет. Будем надеяться, что должностные лица сейчас будут выполнять все следственные и процессуальные действия должным образом для того, чтобы в дальнейшем приговор суда был законный", - указала она.

"В настоящее время проводится ряд экспертиз, однако выводов еще нет", - отметила адвокат.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

Также напомним, по делу назначен ряд экспертиз.

6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту резонансоного убийства в Каховке.

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