Убийство в Каховке: назначен ряд экспертиз, в том числе повторная экспертиза тела

КИЕВ. 5 января. УНН. В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Из-за того что близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом – уже второй день идет акция протеста, а также назначена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, и ряд других экспертиз. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Херсонской области начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает корреспондент УНН.