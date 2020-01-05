Убивство в Каховці: призначена низка експертиз, в тому числі повторна експертиза тіла

КИЇВ. 5 січня. УНН. У новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Через те що близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином - вже другий день триває акція протесту, а також призначена повторна судово-медична експертиза трупа, і низка інших експертиз. Про це повідомив заступник начальника ГУ НП в Херсонській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Вербицький, передає кореспондент УНН.