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Убивство в Каховці: призначена низка експертиз, в тому числі повторна експертиза тіла

Убивство в Каховці: призначена низка експертиз, в тому числі повторна експертиза тіла

Київ • УНН

 • 17423 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Через те що близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином - вже другий день триває акція протесту, а також призначена повторна судово-медична експертиза трупа, і низка інших експертиз. Про це повідомив заступник начальника ГУ НП в Херсонській області начальник слідчого управління полковник поліції Микола Вербицький, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день, за результатом вчорашніх заходів, призначили низку експертиз по домовленості з представниками потерпілих. Ми допускаємо проведення компьютеро-технічних експертиз: по мобільних телефонах, по ноутбуку - вилученим, домофону, в тому місці, де це сталося. Ми очікуємо представника потерпілих, який компетентний і буде слідкувати за ефективністю проведення експертизи", - розповів Вербицький.

Оскільки у потерпілих є питання щодо експертизи тіла - її проведуть повторно.

"Щодо експертизи тіла, оскільки є у потерпілих питання, і вони вимагають, щоб була проведена повторна судово-медична експертизи тіла, яка відповість на спірні питання. Зокрема, з яких видів зброї робилися постріли, які ушкодження і скільки їх, чи характерні вони для заподіяння бойовою зброєю, яка була вилучена, або ж для травматичної", - додав начальник слідчого управління.

Так, на всі ці питання відповість повторна судово-медична експертиза, яку призначили на 6 січня.

"Завтра експерти її проведуть, комісійно, в складі 3 осіб. Також буде допущений з дозволу слідчого представник потерпілих, який буде стежити за ефективністю", - повідомив Вербицький.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Через це біля місцевого управлінням поліції вже другий день проходить протестна акція місцевих жителів.

У свою чергу, глава Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.

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