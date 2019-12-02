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Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: з'явилась нова інформація про затриманих

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Підозрювані у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва - молоді люди, яким 18-19 років. Про це під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.

"... затримані особи, це молоді люди 19-ти, 18-ти років", - зазначив Крищенко.

Як повідомляв УНН, правоохоронці розглядають декілька версій замаху на вбивство депутата Київської обласної ради, яке було скоєно у центрі і у результату якого загинув трирічний хлопчик.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність і професійна діяльність громадянина.

Як повідомлялося, правоохоронці знайшли зброю, якою в центрі Києва було вбито 3-річного хлопчика.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини у Києві.

Як повідомлялося, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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