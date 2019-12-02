Знайдена зброя, з якої в Києві вбили 3-річного хлопчика – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці знайшли зброю, якою в центрі Києва було вбито 3-річного хлопчика. Про під час брифінгу заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
"Наші спеціалісти, слідчі та оперативники знайшли зброю з якої було здійснене це вбивство. В найближчий час буде проведено слідчий експеримент з виконавцями злочину", - сказав Клименко.
За його словами, планується ініціювати запобіжний захід у вигляді арешту.
"Будемо ініціювати запобіжний захід для даних злочинців у вигляді тримання під вартою", - додав Клименко.
Окрім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, розповів, що вилучили ще ряд речових доказів.
"Також, вилучено ще ряд речових доказів:фальшиві документи, які використовувалися та ще ряд доказів, які дозволяють слідчим з процесуальними керівниками, які разом зі слідчими наразі працюють на місці. Для того аби підготувати процесуальні матеріали для вручення підозри", - сказав Крищенко.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини у Києві.
Як повідомлялося, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст. 115 Кримінального кодексу України.