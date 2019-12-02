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Знайдена зброя, з якої в Києві вбили 3-річного хлопчика – поліція

Київ • УНН

 • 69049 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці знайшли зброю, якою в центрі Києва було вбито 3-річного хлопчика. Про під час брифінгу заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

"Наші спеціалісти, слідчі та оперативники знайшли зброю з якої було здійснене це вбивство. В найближчий час буде проведено слідчий експеримент з виконавцями злочину", - сказав Клименко.

За його словами, планується ініціювати запобіжний захід у вигляді арешту.

"Будемо ініціювати запобіжний захід для даних злочинців у вигляді тримання під вартою", - додав Клименко.

Окрім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, розповів, що вилучили ще ряд речових доказів.

"Також, вилучено ще ряд речових доказів:фальшиві документи, які використовувалися та ще ряд доказів, які дозволяють слідчим з процесуальними керівниками, які разом зі слідчими наразі працюють на місці. Для того аби підготувати процесуальні матеріали для вручення підозри", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини у Києві.

Як повідомлялося, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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