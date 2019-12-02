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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43912 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100865 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118592 просмотра

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Найдено оружие, из которого в Киеве убили 3-летнего мальчика - полиция

Найдено оружие, из которого в Киеве убили 3-летнего мальчика - полиция

Киев  •  УНН

 • 69048 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правоохранители нашли оружие, которым в центре Киева был убит 3-летний мальчик. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

"Наши специалисты, следователи и оперативники нашли оружие, с которой было совершено это убийство. В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - сказал Клименко.

По его словам, планируется инициировать меру пресечения в виде ареста.

"Будем инициировать меру пресечения для данных преступников в виде содержания под стражей", - добавил Клименко.

Кроме того, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, рассказал, что изъяли еще ряд вещественных доказательств.

"Также изъято еще ряд вещественных доказательств: фальшивые документы, которые использовались и еще ряд доказательств, которые позволяют следователям с процессуальными руководителями, которые вместе со следователями пока работают на месте. Для того чтобы подготовить процессуальные материалы для вручения подозрения", - сказал Крищенко.

Напомним, полиция задержала подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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