Найдено оружие, из которого в Киеве убили 3-летнего мальчика - полиция

"Наши специалисты, следователи и оперативники нашли оружие, с которой было совершено это убийство. В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - сказал Клименко.

По его словам, планируется инициировать меру пресечения в виде ареста.

"Будем инициировать меру пресечения для данных преступников в виде содержания под стражей", - добавил Клименко.

Кроме того, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, рассказал, что изъяли еще ряд вещественных доказательств.

"Также изъято еще ряд вещественных доказательств: фальшивые документы, которые использовались и еще ряд доказательств, которые позволяют следователям с процессуальными руководителями, которые вместе со следователями пока работают на месте. Для того чтобы подготовить процессуальные материалы для вручения подозрения", - сказал Крищенко.

Напомним, полиция задержала подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.