Стрілянина у Києві: вбито дитину, поліція навела деталі та проводить спецоперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У центрі столиці зловмисник, який стріляв у автомобіль — влучив у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті “швидкої” дорогою до лікарні. Правоохоронці проводять спецоперацію. Про це повідомляє у Facebook відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.
“О 17.15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника, котрий стріляв у автомобіль „Рендж Ровер“ і смертельно поранив хлопчика”, — повідомили в поліції.
Подія сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував у салоні машини, зазначили правоохоронці.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника.
Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у неділю у Києві в результаті обстрілу авто загинула трирічна дитина.