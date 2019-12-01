У Києві в результаті обстрілу авто загинула трирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні, близько 17 години, невідомий обстріляв автомобіль. В результаті від вогнепального поранення загинула дитина, хлопчик віком три роки, повідомляє УНН.
Подія сталася у Шевченківському районі столиці, неподалік станції метро Львів Толстого.
Невідомий обстріляв автомобіль Range Rover. В результаті отриманих поранень хлопчик загинув.
Ймовірно, кіллер цілився у батька, який був за кермом автівки.
В місті введено план “Сирена”.
Як писав УНН, чоловік застрелив співмешканку знайомого і втік на Миколаївщині.