Чоловік застрелив співмешканку знайомого і втік на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Вознесенську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту зі знайомим вбив співмешканку останнього, поціливши її з рушниці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
Так, повідомляється, що в суботу, 30 листопада, близько 18:00 до поліції Вознесенського району надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік з рушниці вбив місцеву мешканку.
Як з’ясували слідчі, що 43-річний чоловік прийшов в гості до знайомого та його співмешканки. Господарі організували застілля. Через деякий час між гостем та власником будинку виник конфлікт. Чоловіки вирішили вийти на вулицю аби з’ясувати стосунки, при цьому гість прихопив з собою рушницю яку йому показував господар. Вже на подвір’ї жінка намагалася розборонити чоловіків. Тоді зловмисник і здійснив постріл в сторону потерпілої. Після того, як жінка впала на землю та перестала подавати ознаки життя, злочинець зрозумівши, що накоїв, втік.
Сусіди почувши крики співмешканця про допомогу викликали поліцейських та медиків, які лише констатували смерть місцевої мешканки, повідомляють правоохоронці.
Поліцейські встановили місце знаходження 43-річного чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Обріз мисливської рушниці та набої до неї були вилучені та направлені на експертне дослідження.
Подія внесена до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
За узгодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Повідомляється також, що після проведення експертизи вирішуватиметься питання, щодо притягнення обох чоловіків до кримінальної відповідальності передбаченою ч. 1 ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
У даній справі триває слідство.
Як повідомляв УНН, на Хмельниччині чоловіка підозрюють у вбивстві рідного брата під час конфлікту.