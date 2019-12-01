Чоловік застрелив співмешканку знайомого і втік на Миколаївщині

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Вознесенську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту зі знайомим вбив співмешканку останнього, поціливши її з рушниці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.