На Хмельниччині чоловіка підозрюють у вбивстві рідного брата під час конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Хмельницькій області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку в умисному вбивстві рідного брата. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія мала місце в селі Маленки Красилівського району 26 листопада, близько 15.50 години.
Як з’ясували правоохоронці, чоловіки жили вдвох у будинку, який їм залишився у спадок від матері. Постійно конфліктували. Під час чергової суперечки молодший, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив ножа і декілька разів вдарив ним 51-річного брата, пошкодивши легеню та нирку.
Потерпілий ще зміг добігти до сусіднього будинку, де жила сестра, та попросити про допомогу. Проте травми виявились надто важкими, і за декілька хвилин чоловік помер.
Правоохоронці, яких викликала жінка, затримали зловмисника на місці події. Наразі йому вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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