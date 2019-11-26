На Одещині чоловік зарізав рідного брата через пульт від телевізора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Одеській області під час побутового конфлікту сталося вбивство чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія сталася в одному з населених пунктів Арцизького району.
Під час застілля між родичами розгорілася словесна перепалка, в ході якої 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем у серце.
Від отриманої травми 41-річний потерпілий помер на місці. Поліцейським зловмисник пояснив, що схопився за ніж, бо не поділив з братом пульт від телевізора.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - розповідає т.в.о. начальника відділу поліції Роман Галкін.
Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Запоріжжі під час сварки жінка зарізала співмешканця.