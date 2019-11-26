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На Одещині чоловік зарізав рідного брата через пульт від телевізора

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Одеській області під час побутового конфлікту сталося вбивство чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Подія сталася в одному з населених пунктів Арцизького району.

Під час застілля між родичами розгорілася словесна перепалка, в ході якої 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем у серце.

Від отриманої травми 41-річний потерпілий помер на місці. Поліцейським зловмисник пояснив, що схопився за ніж, бо не поділив з братом пульт від телевізора.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - розповідає т.в.о. начальника відділу поліції Роман Галкін.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час сварки жінка зарізала співмешканця.

Українські Національні Новини

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