В Одесской области мужчина зарезал родного брата из-за пульта от телевизора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Одесской области во время бытового конфликта произошло убийство мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Событие произошло в одном из населенных пунктов Арцизского района.
Во время застолья между родственниками разгорелась словесная перепалка, в ходе которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.
От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, не поделив с братом пульт от телевизора.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - рассказывает и.о. начальника отдела полиции Роман Галкин.
Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Запорожье во время ссоры женщина зарезала сожителя.