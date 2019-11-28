В Хмельницкой области мужчину подозревают в убийстве родного брата во время конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Хмельницкой области правоохранители сообщили о подозрении мужчине в умышленном убийстве родного брата. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Происшествие имело место в селе Маленки Красиловского района 26 ноября, около 15.50 часа.
Как выяснили правоохранители, мужчины жили вдвоем в доме, который им остался в наследство от матери. Постоянно конфликтовали. Во время очередного спора младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и несколько раз ударил им 51-летнего брата, повредив легкое и почку.
Пострадавший еще смог добежать до соседнего дома, где жила сестра, и попросить о помощи. Однако травмы оказались слишком тяжелыми, и через несколько минут мужчина скончался.
Правоохранители, которых вызвала женщина, задержали злоумышленника на месте происшествия. Сейчас ему уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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