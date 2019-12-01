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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38831 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97790 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106951 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118039 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147450 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148035 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок

В Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, около 17 часов, неизвестный обстрелял автомобиль. В результате от огнестрельного ранения погиб ребенок, мальчик в возрасте трех лет, сообщает УНН.

Происшествие произошло в Шевченковском районе столицы, недалеко от станции метро Львов Толстого.

Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. В результате полученных ранений мальчик погиб.

Вероятно, киллер целился в отца, который был за рулем автомобиля.

В городе введен план “Сирена”.

Как писал УНН, человек застрелил сожительницу знакомого и убежал в Николаевской области.

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