Поліція затримала підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві 3- річної дитини в центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз із ними спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії”, — йдеться в вповідомленні.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто.
Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.