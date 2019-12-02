Полиция задержала подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия", - говорится в в сообщениях.

Напомним, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.