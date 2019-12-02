Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція озвучила версії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці розглядають декілька версій замаху на вбивство депутата Київської обласної ради, яке було скоєно у центрі і у результату якого загинув трирічний хлопчик. Про під час брифінгу заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
“... основні версії, які нами розглядаються, — це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, і, також, минула та теперішня професійна діяльність громадянина”, — сказав Клименко.
Глава Нацполіції зазначив, що стріляли з будинку.
“На місці скоєння злочину, саме в цьому будинку, нами були знайдені деякі речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалася для того, аби не втратити гільзу, бо це було в нічний час”, — розповів Клименко.
Окрім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що затримані особи - це молоді люди 19-ти, 18-ти років.
Як повідомлялося, правоохоронці знайшли зброю, якою в центрі Києва було вбито 3-річного хлопчика.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини у Києві.
Як повідомлялося, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто.
Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.