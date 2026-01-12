Важливо забезпечити психологічну допомогу учням, педагогам і батькам: освітня омбудсменка відреагувала на ножовий напад у столичній школі

Освітня омбудсменка України Надія Лещик відреагувала на ножовий напад у столичній школі, а також наголосила на важливості забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам, передає УНН.

Маємо неприпустимі інциденти у закладах освіти. Насамперед висловлюю підтримку постраждалим вчительці та учню й бажаю їм якнайшвидшого одужання. Важливо ретельно з’ясувати всі обставини події: поліція зараз працює над цим. Водночас важливо забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам

Крім того, освітня омбудсменка звернула увагу батьків на психологічний стан їхніх дітей, залучення до груп у соціальних мережах і спілкування з невідомими особами, які закликають до насильства.

За її словами, заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів. Для цього був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти".

Наразі розробляється проєкт наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових правил доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти". Окремо необхідно унормувати застосування різних заходів: доступ сторонніх осіб, унеможливлення пронесення на територію закладу освіти заборонених предметів, порядок здійснення відеоспостереження та відеофіксації, застосування металодетекторів тощо

Лещик додала, що важлива також роль педагогів, зокрема шкільного психолога закладу освіти та всіх дотичних до організації системної роботи з профілактики насильства в закладі задля своєчасного реагування на конфлікти, виявлення ознак агресивної поведінки, з’ясування її причин та роботі з такою поведінкою.

У контексті цього маю зазначити, що посилення ролі психологічної служби в школах – безумовно на часі. У нинішніх умовах існує чимало викликів, які потребують ще більшої уваги психологів закладу освіти у роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Психологи повинні мати достатньо часу і ресурсу для того, щоб працювати на випередження