Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Важливо забезпечити психологічну допомогу учням, педагогам і батькам: освітня омбудсменка відреагувала на ножовий напад у столичній школі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Освітня омбудсменка Надія Лещик наголосила на важливості психологічної допомоги постраждалим від нападу у столичній школі. Вона також підкреслила необхідність забезпечення безпеки в освітніх закладах.

Важливо забезпечити психологічну допомогу учням, педагогам і батькам: освітня омбудсменка відреагувала на ножовий напад у столичній школі

Освітня омбудсменка України Надія Лещик відреагувала на ножовий напад у столичній школі, а також наголосила на важливості забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам, передає УНН.

Маємо неприпустимі інциденти у закладах освіти. Насамперед висловлюю підтримку постраждалим вчительці та учню й бажаю їм якнайшвидшого одужання. Важливо ретельно з’ясувати всі обставини події: поліція зараз працює над цим. Водночас важливо забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам 

- написала Лещик.

Крім того, освітня омбудсменка звернула увагу батьків на психологічний стан їхніх дітей, залучення до груп у соціальних мережах і спілкування з невідомими особами, які закликають до насильства.

Звертайтеся до психологів, наразі держава має широку мережу безоплатної психологічної допомоги, також чимало громадських організацій надають безоплатні психологічні послуги! 

- наголосила Лещик.

За її словами, заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів. Для цього був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти".

Наразі розробляється проєкт наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових правил доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти". Окремо необхідно унормувати застосування різних заходів: доступ сторонніх осіб, унеможливлення пронесення на територію закладу освіти заборонених предметів, порядок здійснення відеоспостереження та відеофіксації, застосування металодетекторів тощо 

- додала освітня омбудсменка.

Лещик додала, що важлива також роль педагогів, зокрема шкільного психолога закладу освіти та всіх дотичних до організації системної роботи з профілактики насильства в закладі задля своєчасного реагування на конфлікти, виявлення ознак агресивної поведінки, з’ясування її причин та роботі з такою поведінкою.

У контексті цього маю зазначити, що посилення ролі психологічної служби в школах – безумовно на часі. У нинішніх умовах існує чимало викликів, які потребують ще більшої уваги психологів закладу освіти у роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Психологи повинні мати достатньо часу і ресурсу для того, щоб працювати на випередження 

- резюмувала освітня омбудсменка.

Нагадаємо

Учень 9-го класу школи на Оболоні здійснив напад з ножем на однокласника та вчительку. Він поранив однокласника в живіт, а вчительці порізав руку.

Антоніна Туманова

СуспільствоОсвіта
