Важливим критерієм підбору житла стала енергоефективність будинку — експерти

У компанії повідомили, що все частіше інвестори стали цікавитися енергоощадними технологіями, які застосовуються при зведенні будинків. Наприклад, які використані склопакети, які встановлені двері, як здійснюється подача тепла.

“Київміськбуд” використовує різноманітні технології для збереження тепла.

“Це утеплення об’єктів, установка енергозберігаючих склопакетів в квартирах, установка лічильників тепла. Крім того, на дахах деяких об’єктів встановлюються індивідуальні теплові пункти (котельні), які дозволяють витрачати ресурси з максимальною ефективністю. Механізм повністю автоматизований: на вулиці знаходяться спеціальні датчики, які передають температурні показники до системи. Орієнтуючись на ці дані, вона самостійно регулює подачу газу. Крім того, радіатори в квартирах так само оснащені регуляторами — людина може самостійно регулювати температуру в помешканні”, — розповіли в прес-службі “Київміськбуду”.

Завдяки цим технологіям мешканцям вдається економити до 45% енергоресурсів.