Важным критерием подбора жилья стала энергоэффективность дома - эксперты

В компании сообщили, что все чаще инвесторы стали интересоваться энергосберегающими технологиями, которые применяются при возведении зданий. Например, использованные стеклопакеты, установленные двери, как осуществляется подача тепла.

"Киевгорстрой" использует различные технологии для сохранения тепла.

"Это утепление объектов, установка энергосберегающих стеклопакетов в квартирах, установка счетчиков тепла. Кроме того, на крышах некоторых объектов устанавливаются индивидуальные тепловые пункты (котельные), которые позволяют тратить ресурсы с максимальной эффективностью. Механизм полностью автоматизирован: на улице находятся специальные датчики, которые передают температурные показатели в систему. Ориентируясь на эти данные, она самостоятельно регулирует подачу газа. Кроме того, радиаторы в квартирах так же оснащены регуляторами - человек может самостоятельно регулировать температуру в помещении", - рассказали в пресс-службе "Киевгорстроя".

Благодаря этим технологиям жителям удается экономить до 45% энергоресурсов.