Ватикан виступив з підтримкою на зустрічі щодо Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін у відеозверненні учасниками зустрічі, присвяченої Формулі миру Президента Володимира Зеленського та досягненню миру в Україні, що відбулася на Мальті, запевнив у підтримці у вирішенні гуманітарних питань та готовність продовжувати зусилля, "спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну", пише УНН з посиланням на Vatican News.
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Коментуючи цю ініціативу, попередні раунди якої відбулися в Копенгагені та Джидді, кардинал Паролін зазначив, що це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку" не лише через те, що спрямовані на пошук конкретних відповідей щодо виправлення шкоди, заподіяної війною, але й тому що "заохочує нас не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".
"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України", – сказав він, вказуючи на те, що участь представників численних держав і міжнародних організацій свідчить про те, що "ми не змирилися з трагедією, яка розгортається на наших очах, і що ми маємо мужність дивитися їй у вічі". "Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – наголосив очільник ватиканської дипломатії.
Зауваживши, що чимало міжнародних суб'єктів докладають зусилля для того, щоб "Україна змогла захистити цілісність своєї території, забезпечити своїм громадянам безпеку та необхідні для життя речі, а також досягти бажаного миру", кардинал Паролін з жалем визнав, що до цього ще далеко, а тому стверджує, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", щоб долати перешкоди та відкрити шляхи, які здаються неприйнятними або неможливими.
"Беручи до уваги свою природу і місію та залишаючи політичні питання на розсуд держав, що є їхньою прерогативою, Святий Престол закликає поважати міжнародне право, особливо щодо територіальної цілісності, та заохочує всі ініціативи, спрямовані на пошук справедливого і стабільного миру в Україні", – додав він.
А щодо мирного плану, який є предметом розгляду конференції, державний секретар запевнив у підтримці Святого Престолу "у вирішенні гуманітарних питань, таких як продовольча безпека та збереження довкілля", як також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".
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