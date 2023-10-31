Ватикан виступив з підтримкою на зустрічі щодо Формули миру

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін у відеозверненні учасниками зустрічі, присвяченої Формулі миру Президента Володимира Зеленського та досягненню миру в Україні, що відбулася на Мальті, запевнив у підтримці у вирішенні гуманітарних питань та готовність продовжувати зусилля, "спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну", пише УНН з посиланням на Vatican News.