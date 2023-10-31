Ватикан выступил с поддержкой на встрече по Формуле мира

Детали

Комментируя эту инициативу, предыдущие раунды которой проходили в Копенгагене и Джидде, кардинал Паролин отметил, что это "похвальные усилия, заслуживающие поддержки" не только потому, что они направлены на поиск конкретных ответов по устранению ущерба, причиненного войной, но и потому что "побуждает нас не рассматривать вооруженное противостояние как неизбежный инструмент для разрешения конфликтов".

"Призыв к миру с беспрецедентной настойчивостью возобновлял Папа Франциск, как в своих бесчисленных выступлениях, так и через действия в поддержку Украины", – сказал он, указывая на то, что участие представителей многочисленных государств и международных организаций свидетельствует о том, что"мы не смирились с трагедией, которая разворачивается на наших глазах, и что мы имеем мужество смотреть ей в глаза". "Поиск решения – это ответственность не только Украины, но и общая ответственность", – подчеркнул глава ватиканской дипломатии.

Отметив, что многие международные субъекты прилагают усилия для того, чтобы "Украина смогла защитить целостность своей территории, обеспечить своим гражданам безопасность и необходимые для жизни вещи, а также достичь желаемого мира", кардинал Паролин с сожалением признал, что до этого еще далеко, а потому утверждает, что нужны еще большие и креативные "усилия на всех уровнях", чтобы преодолевать препятствия и открыть пути, которые кажутся неприемлемыми или невозможными.

"Принимая во внимание свою природу и миссию и оставляя политические вопросы на усмотрение государств, что является их прерогативой, Святой Престол призывает уважать международное право, особенно в отношении территориальной целостности, и поощряет все инициативы, направленные на поиск справедливого и стабильного мира в Украине", – добавил он.

А что касается мирного плана, который является предметом рассмотрения конференции, Государственный секретарь заверил в поддержке Святого Престола "в решении гуманитарных вопросов, таких как продовольственная безопасность и сохранение окружающей среды", как и готовность "продолжать свои усилия, направленные на облегчение страданий украинского народа и возвращение пленных и детей в Украину".

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