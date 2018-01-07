Вантажівка зіштовхнулась із тепловозом у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. У неділю на проспекті Промисловому в Кропивницькому сталася ДТП за участі вантажівки і тепловоза. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, передає УНН.
"Водій, керуючи машиною MAN з причіпом, під'їжджаючи до залізничного переїзду, який не облаштований шлагбаумом, не переконався в тому, що наближається поїзд, продовжив рух через залізничний переїзд, не надавши перевагу в русі локомативу, тепловозу та скоїв з ним зіткнення", - повідомили в прес-службі.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На порушника патрульні склали протокол за ст.124 (скоєння ДТП) КУпАП.
Як повідомляв УНН, потрійна ДТП сталася в Кропивницькому.