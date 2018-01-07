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Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком

Киев • УНН

 • 11904 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. В воскресенье на проспекте Промышленном в Кропивницком произошло ДТП с участием грузовика и тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области, передает УНН.

Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком

"Водитель, управляя машиной MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, а не убедился в том, что приближается поезд, продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомативу, тепловозу и совершил с ним столкновение" , - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На нарушителя патрульные составили протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.

Как сообщал УНН, тройное ДТП произошло в Кропивницком.

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