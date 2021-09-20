Вам може здатися, що вас недооцінюють: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень

За словами астролога, тиждень буде дуже цікавий на події астрологічного характеру. Наприклад, з 20-го по 21-ше число буде повний місяць, а 22 вересня - день осіннього рівнодення.

"Це був дуже важливий день у всіх народів світу, в тому числі і у слов'ян. За старих часів цей день вважався початком нового року. У всіх країнах світу, у давнину, цьому дню приділялась величезна увага. Для астрологів він теж має значення. Це важливий астрологічний цикл, який допомагає нам розібратися в собі, закінчити дуже багато питань і почати щось нове. Цей період дуже цікаво розглядати з точки зору астрологічних показників, які будуть закладати події на майбутнє. Незважаючи на прекрасний тиждень, варто уважно ставиться до фінансових питань", - пояснила Ксенія Базиленко.

Овни

У Овнів тиждень буде насичений подіями. Не бійтеся бути яскравим, привертати до себе увагу, вести переговори, проводити виступи.

Виступаючи, а тим більше рекламуючи щось, пам'ятайте, що воно повинно мати під собою чітку основу. Уникайте жорсткої агітації, яка може викликати руйнівні емоції.

Вдалий тиждень для тих Овнів, хто займається юриспруденцією, працює в судовій системі, а також для тих, хто займається проектуванням, керує великими проектами, працює у держструктурах. Вас чекає успіх і прихильеість людей, підтримка однодумців. Будь-яка колективна робота піде на користь.

Цей тиждень буде прекрасний для того, щоб притягувати компаньйонів або партнерів в свою діяльність. В юридичних питаннях це буде також неймовірно вдале рішення: в цей період можуть вирішиться всі наболілі і гострі питання.

Будьте вкрай обережні з фінансовими питаннями. Можливі фінансові труднощі - постарайтеся не зациклюватися на них, а продовжуйте працювати на свій авторитет і в майбутньому це зміцнить ваше фінансове становище. Астролог радить утриматися від грошових вкладень, особливо несподіваних, а ось якщо вам захочуть допомогти - не відмовляйтеся.

Що стосується вихідних, то добре б провести час з друзями. Особливо важливо, щоб ви на вихідних зустрілися зі старими друзями, які можуть зробити вам несподівані пропозиції, а якщо й ні, то ви просто добре проведе час.

Овни на цьому тижні можуть багато часу приділити психології, пошукам істини.

У любові тиждень буде дуже насичений. Це важливий і сприятливий період. Для одиноких Овнів - це період для знайомств. Що ж стосується сімейних Овнів, то ви будете відчувати підтримку від своєї другої половинки, багато справ будете робити разом. Але з 21 по 23 вересня не тільки ваш партнер по шлюбу, а й партнери по бізнесу, можуть викликати занадто багато емоцій. Будьте обережні і уникайте напруги у відносинах, особливо якщо ваша друга половинка Терези.

Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Але серед тижня можете відчути емоційне напруження, що спровокує сильні головні болі, запаморочення і брак сил.

Телець

Для Тельців тиждень буде успішним у всьому, що стосується роботи. Ви зможете проявити свій професіоналізм.

Вдалий час для Тельців-керівників, особливо тих, хто працює в держструктурах. Саме в державній діяльності Тельці можуть активно себе проявити.

Астролог радить на цьому тижні зайнятися питанням зміни роботи, якщо ви замислювалися над цим. Головне, щоб ви були в злагоді з самим собою, адже вас можуть захопити негативні емоції, ви можете вирішити, що вас ніхто не любить і не цінує. Не варто міняти життя спираючись на ці емоції. Астролог радить прийняти і полюбити себе.

Добре будуть просуватися раніше розпочаті проекти. Так само ви можете відчувати підтримку колективу, взаєморозуміння з оточуючими. Але можуть бути проблеми з компаньйонами, партнерами по бізнесу. Постарайтеся не йти на конфлікт, проявіть дипломатичність.

Тиждень буде хороший для тих Тельців, хто займається аграрними напрямками, має бізнес в харчовій сфері.

Астролог радить добре відпочити на вихідних.

Для одиноких Тельців цей тиждень може бути досить спокійним. Серед тижня ні в якому разі не варто знайомиться. Перенесіть побачення на вихідні. Зверніть увагу на спокійні знаки, які могли б вас заспокоїти. Це земні і водні знаки. У сімейних Тельців можуть розгорітися пристрасті. Будьте вкрай обережними, тому що саме до своєї другої половинки ви будете пред'являти претензії. Вам буде здаватися, що вас не люблять. Ви будете досить підозрілі і ставиться до неї з ревнощами. Тому потрібно стримувати себе. Зверніть увагу на своє світосприйняття.

Що стосується здоров'я, цей тиждень підходить для профілактики. Тому добре б пройти обстеження, прекрасно ввести якісь правила здорового способу життя. Якщо серед Тельців є хворі, цей тиждень може принести швидке одужання.

Близнюки

Для Близнюків дуже цікавий період, коли вас буде тягнути до якого-небудь виду творчості, хобі та взагалі буде величезне бажання відпочити. Особливо пощастить тим Близнюкам, які в даний момент їдуть у відпустку. Для них тиждень відпустки обіцяє бути неймовірно красивим.

Цікавий період настає для тих Близнюків, хто працює в освітній системі - будуть можливості прояву себе, як викладача. Успіх також буде у тих Близнюків, хто займається туризмом, працює в закордонних компаніях або має зарубіжних партнерів, займається імпортом, експортом. Тут буде багато роботи і цікавих можливостей.

Протягом тижня буде відчуватися підтримка від начальства. Винятком може бути 20-те число. Тут головне - бути обережним і не нагнітати пристрастей якщо вам начальник робить якесь зауваження. Надалі ви будете задоволені взаємовідносинами з вашим керівництвом.

На роботі можливі напружені моменти, виникне бажання щось змінити, отримати вільний графік. Вас може дратувати колектив. Постарайтеся більше творчо поставитися до своєї роботи, навіть якщо ви бухгалтер або у вас інша спеціальність, яка вимагає уваги.

У любові у Близнюків досить цікавий період, особливо у самотніх. Тут можуть розгорітися справжні пристрасті. Ви можете закохатися. Зустріти цікаву, яскраву людину з якою закрутитися роман. У сімейних Близнюків може бути досить спокійний період, коли ви можете чудово провести час. Бажано усамітнитися на вихідних.

Що стосується здоров'я у Близнюків, то потрібно бути досить уважним до травної системи. Постарайтеся не отруїтися несвіжими продуктами. Уважно ставтеся до своєї лімфатичної системи. Вам не варто засиджуватися на роботі. Малорухливий спосіб життя може вас дуже сильно дратувати і давати зайву рідину в організмі. Вам варто більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі і робити часті перерви на розминку.

Раки

Для Раків тиждень обіцяє бути дуже сімейним. Раки це дуже люблять. Зараз якраз той період, де ви можете усамітнитися зі своєю сім'єю, часто бачитися зі своїми рідними та близькими, брати активну участь в їх житті.

Прекрасний час також для всього, що стосується покупки або продажу нерухомості, облаштування земельних ділянок, ремонтів. Також питань з даруванням чи успадкуванням.

У вас дуже добре можуть піти справи фінансові. Але не варто на цьому тижні робити несподівані вкладення або витрачати великі суми грошей, але ви можете отримати спадок, або матеріальну підтримку, вас можуть відзначити матеріально, як хорошого фахівця в своїй справі.

Вдалий час для юристів, податківців.

Зверніть увагу на спілкування з дітьми - можливо багато суєти і емоцій. Вам доведеться знаходити спільну мову з власною дитиною. Якнайбільше проводьте часу з дітьми. Раки, які працюють з дітьми, можуть відчути досить велику втому і дратівливість. Набирайтеся сил.

Астролог застерігає Раків від агресії або демонстрації свого норову, жорсткості в поведінці - ви можете втратити друзів або колектив виявиться в опозиції до вас. Тому постарайтеся з оточуючими людьми, знаходити спільну мову.

Вихідні краще провести на природі з улюбленими людьми. Такий відпочинок зарядить вас енергією.

Для сімейних Раків триває досить таки непростий період. Якщо у вас затягнулися проблеми і ви давно конфліктуєте і не знаходите спільної мови з коханою людиною, то можуть виникнути складності. Ви не зможете на цьому тижні вирішити всі конфлікти. Тому постарайтеся бути добрішими і ставиться з великим розумінням до своєї другої половинки. У самотніх Раків не зовсім сприятливий період для знайомств. У такі дні, як п'ятниця і субота, варто утриматися від побачень, особливо якщо до вас на побачення йтимуть люди, які народилися під знаком Скорпіона або Тельця.

Здоров'я обіцяє бути міцним. Звернути увагу варто на ноги. Якщо у вас є варикоз або якісь проблеми з суглобами, колінами або стопами, вам варто більше рухатися, робити розминки і побільше фізичних навантажень.

Леви

Для Левів тиждень буде дуже динамічним. Ви будете постійно знаходиться в русі і в дуже активному спілкуванні. Це дуже добре для таких професій, які пов'язані з комунікаціями, інформаційними напрямками, для тих, хто працює у ЗМІ, освітній системі і всіх тих Левів, які займаються перевезеннями. Роботи у вас буде дуже багато.

Можливі публічні виступи. Сміливо можете рекламувати свою продукцію, показувати себе і брати участь в різних цікавих конференціях, зустрічах. Не варто випускати таку можливість. На цьому тижні також можливі невеликі відрядження.

Сприятливий час для покупок, наприклад, автомобіля, якщо ви внесете суму відразу. Не варто цю суму брати в кредит або позичати. А ось якщо ви вже виплачуєте кредит, то на цьому тижні є ймовірність його погасити.

Успіх буде супроводжувати Левів-юристів, а також усіх Левів, хто зіткнувся з юридичними питаннями.

З родичами можуть бути досить складні з'ясування відносин, особливо в тому, що стосується спадкових питань. Бажано ці моменти перенести на інший час. Якщо ви відчуваєте дратівливість навіть від власних батьків, постарайтеся не входити в конфліктні ситуації, а почекати, щоб повернуться до вирішення питань пізніше.

Будьте вкрай обережні в спілкуванні з начальством. Конфлікт може коштувати роботи і навіть кар'єри.

Левам, які займають серйозні соціальні позиції, не варто занадто агресивно проявляти себе і креативити. Будьте обережні.

Що стосується особистого життя для Левів - дуже цікавий і сприятливий період, як для сімейних, так і для одиноких. Ті, хто шукає свою другу половинку, не губіться і активно себе проявляйте. Можливо, це вам принесе чималу удачу. Особливо, якщо ваш обранець буде повітряного знаку Зодіаку. У сімейних Львів також - неймовірно сприятливий період, коли ви відчуєте підтримку, як в сімейних, так і ділових питаннях.

Що стосується здоров'я, варто звернути увагу на хребти і колінні суглоби. Всі, хто страждає на подагру, артрити, поліартрити, можуть відчути ускладнення у зв'язку з похолоданнями. У такому випадку краще звернутися до лікаря.

Діви

Для Дів тиждень буде цікавим в плані фінансів. Можливий прибуток, але не рекомендується здійснювати великих витрат і вкладень.

Гарний час для тих Дів, хто займається аграрними, харчовими напрямками або будівництвом.

Складним буде тиждень у тих Дів, хто працює в ЗМІ або сфері інформації, торгівлі, навчанні. Не вдавайтеся в конфлікти. Це може мати серйозні наслідки. Якщо ви викладач, не варто загострювати відносини з учнями. Це обернеться для вас довгим конфліктом. Будьте обережні на дорогах. Тим людям, які займаються перевезеннями або якимись транспортними питаннями, потрібно бути вкрай обережними. Це не найкращий період для Дів, коли можна міняти автомобіль. Творчі Діви можуть себе дуже яскраво і впевнено виявляти. Ви можете відкрити нові, цікаві, творчі проекти. Будьте уважні до свого начальства. У колективі ви відчуєте неймовірну підтримку і взаєморозуміння. Будь-яка колективна робота буде вас радувати, але зверніть увагу на 20 і 21-ше вересня. Не варто нагнітати обстановку. Якщо виникне якийсь конфлікт, не варто на нього реагувати.

Для сімейних Дів - досить хороший і сприятливий період, де слід відноситься один до одного досить дбайливо, добре, згадати свої романтичні зустрічі і слідувати романтичним стосункам. Будьте уважні на початку тижня, щоб не посваритися. У самотніх Дів трохи напружений період. З одного боку ви можете зустріти свою половинку, особливо якщо вона буде водяного знаку, а з іншого боку ви можете мати дуже багато дратівливості щодо ваших обранців, бути не зовсім тактовними на зустрічах. Тому на побаченнях проявляйте себе дуже елегантно і постарайтеся бути максимально романтичними, якщо ви хочете сподобається.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. За розташуванням планет, швидше за все, це буде досить міцний і гарний стан. Дуже добре зайнятися системою здоров'я, наприклад, ввести ЗСЖ, правильне ставлення до спорту, режиму дня і ви будете відчувати поліпшення. Діви, які мають питання по здоров'ю, дуже скоро відчують повільно поліпшення до повного одужання.

Терези

Для народжених під знаком Терезів - дуже хороший і насичений період. Адже, приходить час ваших днів народжень, а це один з найсильніших енергетичних періодів в житті. Тому всі Терези будуть наповнені енергетично. Ви відчуєте підйом. Особливо цікаві можливості випадуть тим Терезам, які займаються творчістю. Цікаві можливості відкриються також у сфері освіти.

Також гарний час для змін у роботі. Але, де б ви не працювали, ви відчуєте прилив сил і енергії.

Якщо ви Терези-керівник, то саме час трохи креативити, розширювати свій колектив і вводити нові правила, які можуть сприятливо вплинути на загальну атмосферу в колективі.

Єдине, на що варто звернути увагу - на фінансову сторону. Тут можуть бути досить серйозні складності. Тому якщо цей тиждень не принесе вам особливого прибутку або ви відчуєте якісь фінансові труднощі, ні в якому разі не турбуйтеся. Обов'язково реалізовуйте повністю себе, як професіонал своєї справи, займайтеся улюбленим хобі, але почекайте трохи і ви побачите плоди своєї діяльності. Ні в якому разі не варто вкладатися на цьому тижні у що-небудь велике. У великі проекти або купувати дорогі речі, в тому числі і нерухомість. Будьте дуже обережні при оформленні важливих для вас документів. Будьте уважні при укладанні будь-яких договорів, уважно вивчайте умови домовленостей.

Що стосується особистих відносин, тиждень обіцяє бути дуже цікавим для одиноких Терезів. Ви можете почати нові і цікаві відносини. Зверніть увагу на повітряні знаки. Можуть також повернутися і колишні, з якими ви можете благополучно заново побудувати відносини. У сімейних Терезів в цілому все спокійно, але з 21 по 23 вересня вас можуть переповнювати емоції. У вас можуть виникнути претензії, ревнощі і підозрілість до своїх партнерів по шлюбу. Будь обережні.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним, але постарайтеся захистити себе від інфекційних захворювань. Якщо ви відчуєте запальний процес, треба обов'язково звернутися до лікаря.

Скорпіони

Для Скорпіонів тиждень буде досить спокійним. Вони захочуть усамітнитися.

Дуже хороший період для тих Скорпіонів, хто займається психологією. Ви будете отримувати неймовірне задоволення від спілкування з клієнтами, від публічних виступів. Але ви можете відчувати неймовірну дратівливість від колективної роботи. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно виїхати відпочити, особливо на вихідні, або якось самотньо провести час в кінці свого робочого дня, це дуже правильно і рідні і близькі повинні увійти у ваше становище. У той же час, не варто жаліти себе, думати, що вас ніхто не любить. Якщо будете пестити такі негативні емоції, то можете зайти в глухий кут.

Будьте обережні в своїх висловлюваннях, особливо якщо працюєте з аудиторією.

Приділіть час сім'ї. Якщо ви продовжуєте ремонт або хочете зайнятися купівлею-продажем нерухомості, це також сприятливий період.

Астролог радить Терезам бути обережними на дорогах. Це не найкращий час для покупки автомобіля.

Як і іншим знакам Зодіаку Терезам слід бути вкрай обережними в питаннях фінансів, утримаються від вкладень або дорогих покупок. Винятком для Терезів є нерухомість. Крім того, в кінці тижня можливий несподіваний прибуток.

В особистих стосунках, як завжди, можуть розгорітися великі пристрасті непорозуміння у сімейних Скорпіонів. Всі свої емоції ви можете обрушити на свою другу половинку. Це може коштувати вам сімейного життя. У самотніх Скорпіонів можуть статися хороші романтичні зустрічі. Можуть зав'язатися хороші і цікаві відносини. Ви навіть можете спільно займатися якоюсь творчістю зі своїми новими обранцями. Астролог радить звернути увагу на представників свого ж знаку або ж на земні знаки. Тільки Скорпіон Скорпіона може витримати і правильно зрозуміти.

Здоров'я має бути досить міцним і гарним. Єдиним винятком буде з 21-го по 23-тє число, коли можливі проблеми в серцево-судинній системі. Крім того, можливі проблеми зі спиною. Астролог радить не нервувати, а інакше можливе погіршення здоров'я.

Стрільці

Для Стрільців тиждень буде дуже активним. Вам варто активно розвивати і продовжувати всі вами розпочаті проекти. Тому що на спадаючий Місяць краще продовжувати розпочате. Ви будете відчувати успіх у всіх розпочатих проектах. Особливо це відчують ті Стрільці, хто займається новими технологіями, медичними напрямками, фармацевтикою. Також у всіх Стрільців, хто працює у ЗМІ, будь-яких інформаційних напрямках, хто працює в сфері освіти, буде дуже багато цікавої роботи і можливостей. Також у вас можуть бути цікаві відрядження, часті зустрічі. На зустрічах ви можете укласти довгострокові договори.

На цьому тижні вам краще трохи більше відпочивати. Вас можуть захопити негативні емоції, ви вирішите, що вас не цінують. Для того, щоб ці емоції відступили займіться чимось корисним.

Приділіть увагу своїм дітям. Вони потребуватимуть вашої допомоги і взаєморозуміння. Уникайте конфліктів.

Творчим Стрільцям не рекомендується зараз проявляти свій креатив. Якщо ви знаєте, що ваша творчість трохи шокує, почекайте.

У самотні Стрільців буде трохи заплутана ситуація і буде багато побачень, які можуть мати абсолютно різний ефект. Найкращі дні - вихідні, особливо неділя.

Ви можете познайомиться з цікавою людиною і зав'язати добрі стосунки на довгий період. Сімейним Стрільцям варто працювати над відносинами і проявляти свої кращі сторони. Досить добре також пройдуть вихідні. Саме в цей період ви можете чудово провести час і по-справжньому насолодитися один одним.

Стрільцям варто дуже серйозно поставитися до питання здоров'я. Тому що може бути низка загострень. Це може бути пов'язано з сечостатевою системою. Також з простудними захворюваннями. Серйозно поставтеся до інфекційних захворювань. Постарайтеся дотримуйся всіх норм безпеки та бути в доброму гуморі.

Козеріг

Для Козерогів найкращий час, коли вони можуть зайнятися своїм улюбленим питанням - це кар'єрним ростом. Всі Козероги люблять якісь соціальні досягнення. І цей тиждень може принести чималі можливості. Тому якщо ви маєте намір, що-небудь міняти, отримати нову посаду, або перейти на більш високооплачувану роботу, то саме час.

Ви можете відчувати підтримку начальства, ви можете несподівано отримати цікаві пропозиції і можливості. І вам потрібно бути досить сміливими. В тому числі всі зустрічі, які будете проводити, можуть принести вам дуже позитивний результат. Ви можете отримати прекрасні відповіді на ваші питання, можете вирішити питання з документацією.

Якщо ви займатися сферою освіти у вас також буде дуже багато можливостей успіху. Прекрасний час для покупки, наприклад, автомобіля. Тим більше, що фінансове становище ваше стабільне. Але не беріть кредитів, не оформляйте розстрочку, не позичайте великих сум.

Астролог радить спиратися, перш за все, на себе і свої сили. Навряд чи ви відчуєте підтримку колективу чи навіть близьких друзів. Також варто приділити увагу своїм дітям. Тут можуть бути досить серйозні конфліктні ситуації і вам потрібно буде досить гармонійно їх вирішувати. Можливо саме зараз вам треба буде проявити добре батьківське ставлення.

Що ж стосується любові, то для сімейних Козерогів досить вдалий, сприятливий, спокійний період, коли ви можете розраховувати на підтримку і допомогу своєї другої половинки. Що ж стосується самотніх Козерогів, то ось тут потрібно бути вкрай уважним. Можуть бути невдалі зустрічі, якісь проблемні відносини. Астролог не рекомендує ходити на побачення 24 і 25 вересня. Одиноким Козерогам на цьому тижні краще не займатися особистим життям, а приділити увагу іншим сферам. Якщо у вас вже є кохана людина, постарайтеся не посваритися, особливо ближче до вихідних - це може довести до розриву відносин.

Що стосуватися здоров'я, то воно буде хорошим. Астролог радить вихідні провести на природі і це наповнить вас силами і енергією. Що ж стосується якихось захворювань, тут варто звернути увагу на серцево-судинну діяльність, яка може досить серйозно турбувати вас, а також на ноги. Якщо у вас є якісь проблеми з суглобами і колінами, стопами або варикозом, то теж потрібно прийняти якісь профілактичні заходи.

Водолії

На цьому тижні Водолії можуть відчути абсолютну впевненість в собі і стабільність свого становища в суспільстві, на роботі і в особистих відносинах. Ви відчуєте прилив сил і енергії, бажання що-небудь робити. Виникне бажання виїхати і можливо випаде шанс відпочити за кордоном. Непогано будуть розвиватися і ділові відносини із зарубіжними партнерами.

Що стосується тих Водоліїв, хто працює в державних структурах, в міністерствах, посольствах, на митниці - у вас буде безліч цікавих можливостей.

У фінансових питаннях тиждень обіцяє бути досить стабільним. Загальна характеристика для всіх знаків, що в фінансовому плані тиждень може бути досить небезпечним - це за умови, якщо ви захочете взяти якісь кредити, довгострокові розстрочення або фінансові зобов'язання, але якщо ви цього робити не будете, ви можете отримати хороший прибуток вже від початих проектів. Можливо, буде підвищення заробітної плати або ви можете знайти більш високооплачувану роботу.

Потрібно бути обережним з начальством. Це не найкращий час для з'ясування стосунків. Якщо ви хочете добитися кар'єрного росту, то спокійно перечекайте цей період, дочекайтеся наступного тижня.

Можуть бути з'ясування відносин з рідними і близькими, особливо якщо у вас гостро стоїть питання зі спадщиною або складні відносини з родичами. Постарайтеся не доводити до повного розриву відносин і конфліктів з родичами.

Що стосується любові, для Водоліїв цей тиждень буде досить стабільним і хорошим. Для сімейних Водоліїв цей тиждень принесе дуже багато хороших емоцій, підтримки і взаєморозуміння, особливо якщо ваш обранець має повітряну або водну стихію народження. Вільних Водоліїв може чекати удача на вихідних. Не пропустіть свій шанс і обов'язково сходіть на побачення.

Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним, але дуже багато чого буде залежати від вашого психоемоційного стану. Постарайтеся не йти на конфлікти, особливо з 21-го по 23-тє число, коли ви будете відчувати підвищену емоційність. Саме в ці дні можливі скачки тиску, запаморочення. Тому намагайтеся зберегти позитивний настрій.

Риби

Для Риб тиждень буде дуже насиченим. Вам потрібно сміливо проявляти себе і не бійтеся в чомусь ризикнути: спробувати щось, поекспериментувати і ви відчуєте досить хороший результат. Якщо ви працюєте в сферах, де є елементи ризику або в якихось сферах, пов'язаних з оподаткуванням, може бути в юридичних напрямках. У всіх цих сферах вас чекає дуже великий успіх і хороші можливості. Ви також можете закрити дуже багато юридичних питань і суди, якщо вони у вас є, можуть вирішитися у сприятливий для вас бік. В освітній системі також буде насиченість і повага, як колег, так і учнів, але за умови, що ви будете дуже контролювати протягом тижня свою мову і уникати конфліктних ситуацій. Також сприятливими для вас будуть питання, дотичні до психології, те, що любить ваша природа - покопатися в собі. Тому напружений графік роботи може зміняться самотою після робочого дня, прогулянками на природі і прекрасним проведенням часу на вихідних. Ви будете повністю відновлювати свої сили. Ті, хто займається напрямком психології або будь-яким видом творчості, також цей тиждень принесе вам досить хороший результат, і ви будете почувати себе чудово.

Що стосується дальніх поїздок і подорожей, потрібно бути вкрай обережними. Можливо варто відкласти поїздку. Є ймовірність конфліктів під час поїздки за кордон, а особливо якщо ви працюєте в іноземній компанії. Необхідно уникати спірних питань. Але все це тимчасово.

Якщо у вас щось не вирішується на цьому тижні, ви обов'язково щось вирішите наступного. Риби, які працюють в ЗМІ, оратори, спікери - вам варто бути дуже обережними, адже ваші фрази можуть мати великі наслідки, а самі ви можете бути втягнуті в конфлікти.

Це не найкращий тиждень для покупок великого масштабу, особливо, що стосується автомобіля. Варто почекати.

Для сімейних Риб час досить спокійний. У вас буде досить таки довгий і сприятливий період. У самотніх Риб все буде залежати від емоційного стану. Можливо, ви будете мати дуже багато претензій до своїх нових обранців. Тому постарайтеся бути об'єктивними під час побачення. Більше романтики. У вас обов'язково буде успіх. Особливо не пропустіть вихідні.

Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Зверніть увагу на дихальну систему. Якщо ви курите, то постарайтеся робити це рідше або зовсім кидайте. Побільше руху, свіжого повітря. Для вас завжди сприятливі статичні вправи у вигляді йоги і цигуну.