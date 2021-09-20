Вам может показаться, что вас недооценивают: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

По словам астролога, неделя будет очень интересна на события астрологического характера. Например, с 20-го по 21-е число будет полнолуние, а 22 сентября — день осеннего равноденствия.

“Это был очень значимый день у всех народов мира, в том числе и у славян. В старину это день считался началом нового года. Во всех странах мира в старину этому дню придавалось огромное внимание. Для астрологов он тоже имеет значение. Это важный астрологический цикл, который помогает нам разобраться в себе, закончить очень многие вопросы и начать что-то новое. Этот период очень интересно рассматривать с точки зрения астрологических показателей, которые будут закладывать события на будущее. Несмотря на прекрасную неделю, стоит внимательно относится к финансовым вопросам”, — пояснила Ксения Базиленко.

Овны

У Овнов неделя будет насыщена событиями. Не бойтесь быть ярким, привлекать к себе внимание, вести переговоры, проводить выступления.

Выступая, а тем более рекламирую что-то, помните, что оно должно иметь под собой четкую основу. Избегайте жесткой агитации, которая может вызвать разрушительные эмоции.

Удачная неделя для тех Овнов, кто занимается юриспруденцией, работает в судебной системе, а также для тех, кто занимается проектированием, руководит крупными проектами, работает в госструктурах. Вас ждет успех и расположение людей, поддержка единомышленников. Любая коллективная работа пойдет на пользу.

Эта неделя будет прекрасна для того, чтобы притягивать компаньонов или партнёров в свою деятельность. В юридических вопросах это будет также невероятно удачное решение: в этот период могут разрешиться все наболевшие и острые вопросы.

Будьте крайне осторожны с финансовыми вопросами. Возможны финансовые затруднения — постарайтесь не зацикливаться на них, а продолжайте работать на свой авторитет и в будущем это укрепит ваше финансовое положение. Астролог рекомендует воздержаться от денежных вложений, особенно неожиданных, а вот если вам захотят помочь — не отказывайтесь.

Что касается выходных, то хороши бы провести время с друзьями. Особенно важно, чтобы вы на выходных встретились со старыми друзьями, которые могут сделать вам неожиданные предложения, а если и нет, то вы просто хорошо проведет время.

Овны на это неделе могут много времени уделить психологии, поискам истины.

В любви неделя будет очень насыщенный. Это важный и благоприятный период. Для одиноких Овнов — это период для знакомств. Что же касается семейных Овнов, то вы будете ощущать поддержку от своей второй половинки, много дел будете делать вместе. Но с 21 по 23 сентября не только ваш партнер по браку, но и партнеры по бизнесу, могут вызывать слишком много эмоций. Будьте осторожны и избегайте напряжения в отношениях, особенно если ваша вторая половинка Весы.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Но среди недели можете испытать эмоциональное напряжение, что спровоцирует сильные головные боли, головокружение и нехватка сил.

Телец

Для Тельцов неделя будет успешной во всем, что касается работы. Вы сможете проявить свои профессионализм.

Удачное время для Тельцов-руководителей, особенно тех, кто работает в госструктурах. Именно в государственной деятельности Тельцы могут активно себя проявить.

Астролог рекомендует на этой неделе заняться вопросом смены работы, если вы задумывались над этим. Главное, чтобы вы были в ладу с самим собой, ведь вас могут захватить негативные эмоции, вы можете решить, что вас никто не любит и не ценит. Не стоит менять жизнь опираясь на эти эмоции. Астролог рекомендует принять и полюбить себя.

Хорошо будут продвигаться ранее начатые проекты. Так же вы можете чувствовать поддержку коллектива, взаимопонимание с окружающими. Но могут быть проблемы с компаньонами, партнерами по бизнесу. Постарайтесь не идти на конфликт, проявите дипломатичность.

Неделя будет хороша для тех Тельцов, кто занимается аграрными направлениями, имеет бизнес в пищевой сфере.

Астролог рекомендует хорошо отдохнуть на выходных.

Для одиноких Тельцов эта неделя может быть достаточно спокойной. Среди недели ни в коем случае не стоит знакомиться. Перенесите свидание на выходные. Обратите внимание на спокойные знаки, которые могли бы вас умиротворить. Это земные и водные знаки. У семейных Тельцов могут разгореться страсти. Будьте крайне осторожными, потому что именно к своей второй половинке, вы будете предъявлять претензии. Вам будет казаться, что вас не любят. Вы будете достаточно подозрительны и относится к ней с ревностью. Поэтому нужно сдерживать себя. Обратите внимание на своё мировосприятие.

Что касается здоровья, эта неделя подходит для профилактики. Поэтому хорошо бы пройти обследование, прекрасно ввести какие-нибудь правила здорового образа жизни. Если среди Тельцов есть заболевшие, эта неделя может принести быстрое выздоровление.

Близнецы

Для Близнецов очень интересный период, когда вас будет тянуть к какому-нибудь виду творчества, хобби и вообще будет огромное желание отдохнуть. Особенно повезёт тем Близнецам, которые в данный момент едут в отпуск. Для них неделя отпуска обещает быть невероятно прекрасной.

Интересный период настаёт для тех Близнецов, кто работает в образовательной системе — будут возможности проявления себя, как преподавателя. Успех также будет у тех Близнецов, кто занимается туризмом, работает в иностранных компаниях или имеет зарубежных партнеров, занимается импортом, экспортом. Здесь будет много работы и интересных возможностей.

На протяжении недели будет ощущаться поддержка от начальства. Исключением может быть 20-е число. Здесь главное — быть осторожным и не нагнетать страстей если вам начальник делает какое-то замечание. В дальнейшем вы будете довольны взаимоотношениями с вашим руководством.

На работе возможны напряженные моменты, возникнет желание что-то изменить, получить свободный график. Вас может раздражать коллектив. Постарайтесь более творчески отнестись к своей работе, даже если вы бухгалтер или у вас другая специальность, которая требуют внимания.

В любви у Близнецов достаточно интересный период, особенно у одиноких. Здесь могут разгореться настоящие страсти. Вы можете влюбиться. Встретить интересного, яркого человека с которым закрутиться роман. У семейных Близнецов может быть достаточно спокойный период, когда вы можете прекрасно провести время. Желательно уединится на выходных.

Что касается здоровья у Близнецов, то нужно быть достаточно внимательным к пищеварительной системе. Постарайтесь не отравиться несвежими продуктами. Внимательно относитесь к своей лимфатической системе. Вам не стоит засиживаться на работе. Малоподвижный образ жизни может вас очень сильно раздражать и давать лишнюю жидкость в организме. Вам стоит больше двигаться, гулять на свежем воздухе и делать частые перерывы на разминку.

Раки

Для Раков неделя обещает быть очень семейной. Раки это очень любят. Сейчас как раз тот период, где вы можете уединиться со своей семьей, часто видеться со своими родными и близкими, принимать активное участие в их жизни.

Прекрасное время также для всего, что касается покупки или продажи недвижимости, преображениям земельных участков, ремонтов. Также вопросов с дарованием или унаследованием.

У вас очень хорошо могут пойти дела финансовые. Но не стоит на этой неделе делать неожиданные вложения или тратить большие суммы денег, но вы можете получить наследство, или материальную поддержку, вас могут отметить материально, как хорошего специалиста в своём деле.

Удачное время для юристов, налоговиков.

Обратите внимание на общение с детьми — возможно много суеты и эмоций. Вам придётся находить общий язык с собственным ребёнком. Как можно больше проводите времени с детьми. Раки, которые работают с детьми, могут почувствовать достаточно большую усталость и раздражительностью. Набирайтесь сил.

Астролог предостерегает Раков от агрессии или демонстрации своего норова, жесткости в поведении — вы можете потерять друзей или коллектив окажется в оппозиции к вам. Поэтому постарайтесь с окружающими людьми, находить общий язык.

Выходные лучше провести на природе, в уединении с любимыми людьми. Такой отдых зарядит вас энергией.

Для семейных Раков продолжается довольно-таки непростой период. Если у вас затянулись проблемы и вы давно конфликтуете и не находите общего языка с любимым человеком, то могут возникнуть сложности. Вы не сможете на этой неделе решить все конфликты. Поэтому постарайтесь быть добрее и относится с большим пониманием к своей второй половинке. У одиноких Раков не совсем благоприятный период для знакомств. В такие дни, как пятница и суббота, стоит воздержаться от свиданий, особенно если к вам на свидание будут идти люди, которые родились под знаком Скорпиона или Тельца.

Здоровье обещает быть крепким. Обратить внимание стоит на ноги. Если у вас есть варикоз или какие-нибудь проблемы с суставами, коленями или стопами, вам стоит больше двигаться, делать разминки и побольше физических нагрузок.

Львы

Для Львов неделя будет очень динамичной. Вы будете постоянно находится в движении и в очень активном общении. Это очень хорошо для таких профессий, которые связаны с коммуникациями, информационными направлениями, для тех, кто работает в СМИ, образовательной системе и всех тех Львов, которые занимаются перевозками. Работы у вас будет очень много.

Возможны публичные выступления. Смело можете рекламировать свою продукцию, показывать себя и принимать участие в разных интересных конференциях, встречах. Не стоит упускать такую возможность. На этой неделе также возможны небольшие командировки.

Благоприятное время для покупок, например, автомобиля если вы внесёте сумму сразу. Не стоит эту сумму брать в кредит или одалживать. А вот если вы уже выплачиваете кредит, то на этой неделе есть вероятность его погасить.

Успех будет сопутствовать Львам-юристам, а также всем Львам, кто столкнулся с юридическими вопросами.

С родственниками могут быть достаточно сложные выяснения отношений, особенно в том, что касается наследственных вопросов. Желательно эти моменты перенести на другое время. Если вы чувствуете раздражительностью даже от собственных родителей, постарайтесь не входить в конфликтные ситуации, а подождать, чтобы вернутся к решению вопросов позже.

Будьте крайне осторожны в общении с начальством. Конфликт может стоить работы и даже карьеры.

Львам, которые занимают серьёзные социальные позиции, не стоит слишком агрессивно проявлять себя и креативить. Будьте аккуратны.

Что касается личной жизни для Львов — очень интересный и благоприятный период, как для семейных, так и для одиноких. Те, кто ищет свою вторую половинку, не теряйтесь и активно себя проявляйте. Возможно, это вам принесёт достаточно большую удачу. Особенно, если ваш избранник будет воздушного знака Зодиака. У семейных Львов также — невероятно благоприятный период, когда вы почувствуете поддержку, как в семейных, так и деловых вопросах.

Что касается здоровья, стоит обратить внимание на позвоночники и коленные суставы. Все, кто страдает подагрой, артритами, полиартритами, могут почувствовать осложнения в связи с похолоданиями. В таком случае лучше обратится к врачу.

Девы

Для Дев неделя будет интересной в плане финансов. Возможна прибыль, но не рекомендуется совершать больших затрат и вложений.

Хорошее время для тех Дев, кто занимается аграрными, пищевыми направлениями или строительством.

Сложной будет неделя у тех Дев, кто работает в СМИ или сфере информации, торговле, обучении. Не ввязывайтесь в конфликты. Это может иметь серьёзные последствия. Если вы преподаватель, не стоит обострять отношения с учениками. Это обернётся для вас долгим конфликтом. Будьте осторожны на дорогах. Тем людям, которые занимаются перевозками или каким-нибудь транспортными вопросами, нужно быть крайне осторожными. Это не самый лучший период для Дев, когда можно менять автомобиль. Творческие Девы могут себя очень ярко и уверено проявлять. Вы можете открыть новые, интересные, творческие проекты. Будьте внимательны к своему начальству. В коллективе вы почувствуете невероятную поддержку и взаимопонимание. Любая коллективная работа будет вас радовать, но обратите внимание на 20 и 21-е сентября. Не стоит накалять обстановку. Если возникнет какой-то конфликт, не стоит на него реагировать.

Для семейных Дев — достаточно хороший и благоприятный период, где следует относиться друг к другу достаточно бережно, хорошо, вспомнить свои романтические встречи и следовать романтическим отношениям. Будьте внимательны в начале недели, чтобы не поссориться. У одиноких Дев немного напряженный период. С одной стороны вы можете встретить свою половинку, особенно если она будет водного знака, а с другой стороны вы можете иметь очень много раздражительности по отношению к вашим избранникам, быть не совсем тактичными на встречах. Поэтому на свиданиях проявляйте себя очень элегантно и постарайтесь быть максимально романтичными, если вы хотите понравиться.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. По расположению планет, скорее всего, это будет достаточно прочное и хорошее положение. Очень хорошо заняться системой здоровья, например, ввести ЗОЖ, правильное отношение к спорту, режиму дня и вы будете чувствовать улучшение. Девы, которые имеют вопросы по здоровью, очень скоро почувствуют медленно улучшение до полного выздоровления.

Весы

Для рождённых под знаком Весов — очень хороший и насыщенный период. Ведь, приходит время ваших Дней рождений, а это один из самых сильных энергетических периодов в жизни. Поэтому все Весы будут наполнены энергетически. Вы почувствуете подъем. Особенно интересные возможности представятся тем Весам, которые занимаются творчеством. Интересные возможности откроются также в сфере образования.

Также хорошее время для изменений в работе. Но где бы вы не работали вы почувствуете прилив сил и энергии.

Если вы Весы-руководитель, то самое время немного креативить, расширять свой коллектив и вводить новые правила, которые могут благоприятному повлиять на общую атмосферу в коллективе.

Единственное, на что стоит обратить внимание — на финансовую сторону. Здесь могут быть достаточно серьёзные сложности. Поэтому если эта неделя не принесёт вам особой прибыли или вы почувствуете какие-нибудь финансовые трудности, ни в коем случае не расстраивайтесь. Обязательно реализовывайте полностью себя, как профессионал своего дела, занимайтесь салим любимым хобби, но подождите немного и вы увидите плоды своей деятельности. Ни в коем случае не стоит вкладываться на этой неделе во что-нибудь крупное. В крупные проекты или покупать дорогостоящие вещи, в том числе и недвижимость. Будьте очень осторожны при оформлении важных для вас документов. Будьте внимательны при заключении каких-либо договоров, внимательно изучайте условия договоренностей.

Что касается личных отношений. Неделя обещает быть очень интересной для одиноких Весов. Вы можете начать новые и интересные отношения. Обратите внимание на воздушные знаки. Могут также вернуться и бывшие с которыми вы можете благополучно заново построить отношения. У семейных Весов в целом все спокойно, но с 21 по 23 сентября вас могут переполнять эмоции. У вас могут возникнуть претензии, ревность и подозрительность к своим партнерам по браку. Будь осторожны.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим, но постарайтесь защитить себя от инфекционных заболеваний. Если вы почувствуете воспалительный процесс, надо обязательно обратиться к врачу.

Скорпионы

Для Скорпионов неделя будет достаточно спокойной. Они захотят уединиться.

Очень хороший период для тех Скорпионов, кто занимается психологией. Вы будете получать невероятное удовольствие от общения с клиентами, от публичных выступлений. Но вы можете чувствовать невероятную раздражительность от коллективной работы. Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужно уехать отдохнуть, особенно на выходные, или как-то уединённо провести время в конце своего рабочего дня, это очень правильно и родные и близкие должны войти в ваше положение. В то же время не стоит жалеть себя, думать, что вас никто не любит. Если будете холить такие негативные эмоции, то можете зайти в тупик.

Будьте осторожны в своих высказываниях, особенно если работаете с аудиторией.

Уделите время семье. Если вы продолжаете ремонт или хотите занятая куплей-продажей недвижимости, это также благоприятный период.

Астролог рекомендует Весам быть осторожными на дорогах.

Это не самое лучшее время для покупки автомобиля.

Как и другим знакам Зодиака Весам следует быть крайне осторожными в вопросах финансов, воздержатся от вложений или дорогостоящих покупок. Исключением для Весов является недвижимость. Кроме того, в конце недели возможна неожиданная прибыль.

В личных отношениях, как всегда, могут разгореться большие страсти взаимонепонимание у семейных Скорпионов. Все свои эмоции вы можете обрушить на свою вторую половинку. Это может стоить вам семейной жизни. У одиноких Скорпионов могут произойти хорошие романтические встречи. Могут завязаться хорошие и интересные отношения. Вы даже можете совместно заниматься каким-нибудь творчеством со своими новыми избранниками. Астролог рекомендует обратить внимание на представителей своего же знака или же на земные знаки. Только Скорпион Скорпиона может выдержать и правильно понять.

Здоровье должно быть достаточно крепким и хорошим. Единственным исключением будет с 21-го по 23-е число, когда возможны проблемы в сердечно-сосудистой системе. Кроме того, возможны проблемы со спиной. Астролог рекомендует не нервничать, а иначе возможно ухудшение здоровья.

Стрельцы

Для Стрельцов неделя будет очень активная. Вам стоит активно развивать и продолжать все вами начатые проекты. Потому что на убывающей Луне, лучше продолжать начатое. Вы будете чувствовать успех во всех начатых проектах. Особенно это почувствуют те Стрельцы, кто занимается новыми технологиями, медицинскими направлениями, фармацевтикой. Также у всех Стрельцов, кто работает в СМИ, любых информационных направлениях, кто работает в сфере образования, будет очень много интересной работы и возможностей. Также у вас могут быть интересные командировки, частые встречи. На встречах вы можете заключить долгосрочные договора.

На этой неделе вам лучше немного больше отдыхать. Вас могут захватить негативные эмоции, вы решите, что вас не ценят. Для того что бы эти эмоции отступили займитесь чем-то полезным.

Уделите внимание своим детям. Они будут нуждаться в вашей помощи и взаимопонимании. Избегайте конфликтов.

Творческим Стрельцам не рекомендуется сейчас проявлять свой креатив. Если вы знаете, что ваше творчество немного шокирует, повремените.

У одиноки Стрельцов будет немного запутанная ситуация и будет много свиданий, которые могут иметь совершенно разный эффект. Лучше дни — выходные, особенно воскресенье.

Вы можете познакомится с интересным человеком и завязать хорошие отношения на долгий период. Семейным Стрельцам стоит работать над отношениями и проявлять свои лучшие стороны. Достаточно хорошо также пройдут выходные. Именно в этот период вы можете прекрасно провести время и по-настоящему насладиться друг другом.

Стрельцам стоит очень серьезно отнестись к вопросу здоровья. Потому что может быть ряд обострений. Это может быть связано с мочеполовой системой. Также с простудными заболеваниями. Серьезно отнеситесь к инфекционным заболеваниям. Постарайтесь придерживайся всех норм безопасности и быть в хорошем расположении духа.

Козерог

Для Козерогов самое хорошее время, когда они могут заняться своим любимым вопросом — это карьерным ростом. Все Козероги любят какие-то социальные достижения. И эта неделя может принести достаточно большие возможности. Поэтому если вы намерены, что-либо менять, получить новую должность, или перейти на более высокооплачиваемую работу, то самое время.

Вы можете чувствовать поддержку начальства, вы можете неожиданно получить интересные предложения и возможности. И вам нужно быть достаточно смелыми. В том числе все встречи, которые будете проводить, могут принести вам очень положительный результат. Вы можете получить прекрасные ответы на ваши вопросы, можете решить вопросы с документацией.

Если вы занимаетесь сферой образования у вас также будет очень много возможностей успеха. Прекрасное время для покупки, например, автомобиля. Тем более, что финансовое положение ваше стабильно. Но не берите кредитов, не оформляйте рассрочку, не одалживайте крупных сумм.

Астролог советует опираться прежде всего на себя и свои силы. Вряд ли вы почувствуете поддержку коллектива иди даже близких друзей. Также стоит уделить внимание своим детям. Здесь могут быть достаточно серьёзные конфликтные ситуации и вам нужно будет достаточно гармонично их решать. Возможно именно сейчас вам надо будет проявить доброе родительское отношение.

Что же касается любви, то для семейных Козерогов достаточно удачный, благоприятный, спокойный период, когда вы можете рассчитывать на поддержку и помощь своей второй половинки. Что же касается одиноких Козерогов, то вот здесь нужно быть крайне внимательным. Могут быть неудачные встречи, какие-нибудь проблемные отношения. Астролог не рекомендует ходить на свидания 24 и 25 сентября. Одиноким Козерогам на этой неделе лучше не заниматься личной жизнью, а уделить внимание другим сферам. Если у вас уже есть любимый человек, постарайтесь не поссориться, особенно ближе к выходным — это может довести до разрыва отношений.

Что касаться здоровья, то оно будет хорошим. Астролог советует выходные провести на природе и это наполнит вас силами и энергией. Что же касается каких-то заболеваний, здесь стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую деятельность, которая может достаточно серьёзно беспокоить вас, а также на ноги. Если у вас есть какие-то проблемы с суставами и коленями, стопами или варикозом, то тоже нужно принять какие-то профилактические меры.

Водолеи

На этой неделе Водолеи могут почувствовать абсолютную уверенность в себе и стабильность своего положения в обществе, на работе и в личных отношениях. Вы почувствуете прилив сил и энергии, желание что-либо делать. Возникнет желание уехать и возможно представится шанс отдохнуть за рубежом. Неплохо будут развиваться и деловые отношения с зарубежными партнерами.

Что касается тех Водолеев, кто работает в государственных структурах, в министерствах, посольствах, на таможне — у вас будет множество интересных возможностей.

В финансовых вопросах неделя обещает быть достаточно стабильной. Общая характеристика для всех знаков, что в финансовом плане неделя может быть достаточно опасной — это при условии, если вы захотите взять какие-то кредиты, долгосрочные расточки или финансовые обязательства, но если вы этого делать не будете, вы можете получить хорошую прибыль уже от начатых проектов. Возможно, будет повышение заработной платы или вы можете найти более высокооплачиваемую работу.

Нужно быть осторожным с начальством. Это не самое лучшее время для выяснения отношений. Если вы хотите добиться карьерного роста, то спокойно переждите это период, дождитесь следующей недели.

Могут быть выяснения отношений с родными и близкими, особенно если у вас остро стоит вопрос с наследством или сложные отношения с родственниками. Постарайтесь не доводить до полного разрыва отношений и конфликтов с родственниками.

Что касается любви, для Водолеев эта неделя будет достаточно стабильной и хорошей. Для семейных Водолеев эта неделя принесёт очень много хороших эмоций, поддержки и взаимопонимания, особенно если ваш избранник имеет воздушную или водную стихию рождения. Свободных Водолеев может ждать удача на выходных. Не упустите своего шанса и обязательно сходите на свидание.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим, но очень многое будет зависеть от вашего психоэмоционального состояния. Постарайтесь не идти на конфликты, особенно с 21-го по 23-е число, когда вы будете чувствовать повышенную эмоциональность. Именно в эти дни возможны скачки давления, головокружения. Поэтому старайтесь сохранять позитивный настрой.

Рыбы

Для Рыб неделя будет очень насыщенной. Вам нужно смело проявлять себя и не бойтесь в чём-то рискнуть: попробовать что-то, поэкспериментировать и вы почувствуете достаточно хороший результат. Если вы работаете в сферах, где есть элементы риска или в каких-нибудь сферах, связанных с налогообложением, может быть в юридических направлениях. Во всех этих сферах вас ждёт очень большой успех и хорошие возможности. Вы также можете закрыть очень много юридических вопросов и суды, если они у вас есть, могут решиться в благоприятную для вас сторону. В образовательной системе также будет насыщенность и уважение, как коллег, так и учеников, но при условии, что вы будете очень контролировать на протяжении недели свою речь и избегать конфликтных ситуаций. Также благоприятно для вас будут вопросы, касательные психологии, то, что любит ваша природа — покопаться в себе. Поэтому напряженный график работы может сменяться уединением после рабочего дня, прогулками на природе и прекрасным времяпрепровождением на выходных. Вы будете полностью восстанавливать свои силы. Те, кто занимается направлением психологии или любым видом творчества, также эта неделя принесёт вам достаточно хороший результат, и вы будете чувствовать себя великолепно.

Что касается дальних поездок и путешествий, нужно быть крайне осторожными. Возможно стоит отложить поездку. Есть вероятность конфликтов во время поездки за рубеж, а особенно если вы работаете в иностранной компании. Необходимо избегать спорных вопросов. Но все это временно.

Если у вас что-то не решается на этой неделе, вы обязательно что-то решите на следующей. Рыбы, которые работают в СМИ, ораторы, спикеры — вам стоит быть очень осторожными, ведь ваши фразы могут иметь большие последствия, а сами вы можете быть втянуты в конфликты.

Это не самая хорошая неделя для покупок крупного масштаба, особенно, что касается автомобиля. Повремените.

Для семейных Рыб время достаточно спокойное. У вас будет довольно-таки долгий и благоприятный период. У одиноких Рыб все будет зависеть от эмоционального состояния. Возможно, вы будете иметь очень много претензий к своим новым избранникам. Поэтому постарайтесь быть объективными во время свидания. Больше романтики. У вас обязательно будет успех. Особенно не упустите выходные.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Обратите внимание на дыхательную систему. Если вы курите, то постарайтесь делать это реже ил вовсе бросайте. Побольше движения, свежего воздуха. Для вас всегда благоприятны статические упражнения в виде йоги и цигун.