Валютний ринок підкосив об'ємне повернення ПДВ - НБУ

"Відшкодування ПДВ у нас було на минулому тижні, це 9 млрд, і ви бачили, що відразу відреагував (ринок - ред). Просто коли великий обсяг гривні виходить на ринок, тобто до експортерів, то протягом певного часу просто менше продають валюти. Це природно. Ми працюємо з Мінфіном, щоб вони більш рівномірно відшкодовували ПДВ. Потрібно зробити більш плавний графік відшкодувань", - зазначив він.

В цілому ж сума повернення ПДВ за цей рік переступила рубіж в 100 млрд грн. Найбільшим одержувачем бюджетних грошей серед агропідприємств виявився "Кернел", співвласником якого виступає народний депутат, колишній глава Податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік. Тільки за 11 місяців цього року компанія отримала 8,5 млрд грн.

Примітно, що самі реєстри по поверненню ПДВ були пролобійовані В.Хомутинніком та його парламентською групою "Відродження" ще в 2015 році, коли він і придбав 5% компанії "Кернел".

У Transparency International (TI) вважають, що В.Хомутиннік має конфлікт інтересів, поєднуючи політичну діяльність з бізнесом, і таких даних достатньо для початку розслідування з боку НАБУ і НАЗК.