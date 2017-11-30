Валютный рынок подкосил обьемный возврат НДС – НБУ

"Возмещение НДС у нас было на прошлой неделе, это 9 млрд, и вы видели, что сразу отреагировал (рынок – ред). Просто когда большой объем гривны выходит на рынок, то есть к экспортерам, то в течение определенного времени просто меньше продают валюты. Это естественно. Мы работаем с Минфином, чтобы они более равномерно возмещали НДС. Нужно сделать более плавный график возмещений", - отметил он.

В целом же сумма возврата НДС за этот год перешагнула рубеж в 100 млрд грн. Крупнейшим получателем бюджетных денег среди агропредприятий оказался "Кернел", совладельцем которого выступает народный депутат, бывший глава Налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. Только за 11 месяцев этого года компания получила 8,5 млрд грн.

Примечательно, что сами реестры по возврату НДС были пролоббированы В.Хомутынником и его парламентской группой "Видродження" еще в 2015 году, когда он и приобрел 5% компании "Кернел".

В Transparency International (TI) полагают, что В.Хомутынник имеет конфликт интересов, совмещая политическую деятельность с бизнесом, и таких данных достаточно для начала расследования со стороны НАБУ и НАПК.