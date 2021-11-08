Вакциновано 100% працівників: майже 2,7 тисяч шкіл України працюють у звичному режимі

Деталі

Станом на сьогодні, 8 листопада 2021 року, принаймні однією дозою проти COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти (76,2%).

Найбільшу кількість вакцинованих працівників шкіл хоча б однією дозою мають:



Хмельницька область — 99%;



Миколаївська область — 97,5%;



Київська область — 97,4%;



Харківська область — 96,8%;



Донецька область — 96%.



“За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині — 668 та Волині — 547. Водночас деякі школи, які потрапили до „червоної“ зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі — таких майже 2,7 тис.”, — зазначив Сергій Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині — 285, Рівненщині — 213 та Миколаївщині — 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині — 640, Тернопільщині — 632, Закарпатті — 575.

Нагадаємо

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% вакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення “жовтого” або “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до “червоної” зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не сягнули показника вакцинації у 100%.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове. До нього увійшли й освітяни.