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Вакциновано 100% працівників: майже 2,7 тисяч шкіл України працюють у звичному режимі

Київ • УНН

 • 12390 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні майже 2,7 тисяч шкіл сягнули показника вакцинації проти коронавірусу у 100% серед працівників, тому там навчання відбувається в очному режимі. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Вакциновано 100% працівників: майже 2,7 тисяч шкіл України працюють у звичному режимі

Деталі

Станом на сьогодні, 8 листопада 2021 року, принаймні однією дозою проти COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти (76,2%).

Найбільшу кількість вакцинованих працівників шкіл хоча б однією дозою мають:

  • Хмельницька область — 99%;
  • Миколаївська область — 97,5%;
  • Київська область — 97,4%;
  • Харківська область — 96,8%;
  • Донецька область — 96%.

“За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині — 668 та Волині — 547. Водночас деякі школи, які потрапили до „червоної“ зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі — таких майже 2,7 тис.”, — зазначив Сергій Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині — 285, Рівненщині — 213 та Миколаївщині — 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині — 640, Тернопільщині — 632, Закарпатті — 575.

Нагадаємо

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% вакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення “жовтого” або “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до “червоної” зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не сягнули показника вакцинації у 100%.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове. До нього увійшли й освітяни.

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