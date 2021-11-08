Вакциновано 100% працівників: майже 2,7 тисяч шкіл України працюють у звичному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні майже 2,7 тисяч шкіл сягнули показника вакцинації проти коронавірусу у 100% серед працівників, тому там навчання відбувається в очному режимі. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Деталі
Станом на сьогодні, 8 листопада 2021 року, принаймні однією дозою проти COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти (76,2%).
Найбільшу кількість вакцинованих працівників шкіл хоча б однією дозою мають:
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- Хмельницька область — 99%;
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- Миколаївська область — 97,5%;
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- Київська область — 97,4%;
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- Харківська область — 96,8%;
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- Донецька область — 96%.
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“За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині — 668 та Волині — 547. Водночас деякі школи, які потрапили до „червоної“ зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі — таких майже 2,7 тис.”, — зазначив Сергій Шкарлет.
На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині — 285, Рівненщині — 213 та Миколаївщині — 113.
Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині — 640, Тернопільщині — 632, Закарпатті — 575.
Нагадаємо
За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% вакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення “жовтого” або “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до “червоної” зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не сягнули показника вакцинації у 100%.
Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове. До нього увійшли й освітяни.