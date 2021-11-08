Вакцинировано 100% работников: почти 2,7 тысяч школ Украины работают в обычном режиме

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25545 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 53868 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 74964 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228143 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130559 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399166 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316114 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244921 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255560 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12229 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8396 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 6986 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9030 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20169 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 4898 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138930 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228143 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399166 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259686 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12244 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21535 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50165 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74869 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59804 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Вакцинировано 100% работников: почти 2,7 тысяч школ Украины работают в обычном режиме

Киев • УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине почти 2,7 тысяч школ достигли показателя вакцинации от коронавируса в 100% среди работников, поэтому там обучение проходит в очном режиме. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Вакцинировано 100% работников: почти 2,7 тысяч школ Украины работают в обычном режиме

Детали

По состоянию на сегодня, 8 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито более 492 тысяч работников учреждений общего среднего образования (76,2%).

Наибольшее количество вакцинированных работников школ хотя бы одной дозой имеют:

  • Хмельницкая область — 99%;
  • Николаевская область — 97,5%;
  • Киевская область — 97,4%;
  • Харьковская область — 96,8%;
  • Донецкая область — 96%.

“По дистанционной форме обучения работает более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких ЗОСО в Одесской области — 668 и Волынской — 547. В то же время некоторые школы, которые попали в „красную“ зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов, и работают в обычном режиме — таких почти 2,7 тыс.”, — отметил Сергей Шкарлет.

На каникулах находится почти тысяча ЗОСО, больше всего таких в Харьковской области — 285, Ровенской — 213 и Николаевской — 113.

Очно продолжают работать более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество таких в Винницкой области — 640, Тернопольской — 632, Закарпатской — 575.

Напомним

По требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% вакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в “красную” зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательная. В него вошли и педагоги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48