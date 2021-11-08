Вакцинировано 100% работников: почти 2,7 тысяч школ Украины работают в обычном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине почти 2,7 тысяч школ достигли показателя вакцинации от коронавируса в 100% среди работников, поэтому там обучение проходит в очном режиме. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Детали
По состоянию на сегодня, 8 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито более 492 тысяч работников учреждений общего среднего образования (76,2%).
Наибольшее количество вакцинированных работников школ хотя бы одной дозой имеют:
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- Хмельницкая область — 99%;
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- Николаевская область — 97,5%;
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- Киевская область — 97,4%;
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- Харьковская область — 96,8%;
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- Донецкая область — 96%.
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“По дистанционной форме обучения работает более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких ЗОСО в Одесской области — 668 и Волынской — 547. В то же время некоторые школы, которые попали в „красную“ зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов, и работают в обычном режиме — таких почти 2,7 тыс.”, — отметил Сергей Шкарлет.
На каникулах находится почти тысяча ЗОСО, больше всего таких в Харьковской области — 285, Ровенской — 213 и Николаевской — 113.
Очно продолжают работать более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество таких в Винницкой области — 640, Тернопольской — 632, Закарпатской — 575.
Напомним
По требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% вакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в “красную” зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательная. В него вошли и педагоги.