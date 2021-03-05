Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 12 тисяч. Найменше щеплюються на Закарпатті

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"Від початку кампанії щеплено 12 481 особа, з них отримали 1 дозу – 12 481 особа", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За добу 4 березня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 2 913 особи.

"За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення)", - вказано у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:



Вінницька область – 210 щеплень;



Волинська область – 60 щеплень;



Дніпропетровська область – 280 щеплень;



Донецька область – 270 щеплень;



Житомирська область – 70 щеплень;



Закарпатська область – 80 щеплень;



Запорізька область – 50 щеплень;



Івано-Франківська область – 99 щеплень;



Київська область – 160 щеплень;



Кіровоградська область – 90 щеплень;



Луганська область – 147 щеплень;



Львівська область – 80 щеплень;



м. Київ – 80 щеплень;



Миколаївська область – 210 щеплень;



Одеська область – 140 щеплень;



Полтавська область – 70 щеплень;



Рівненська область – 70 щеплень;



Сумська область – 70 щеплень;



Тернопільська область – 230 щеплень;



Харківська область – 100 щеплень;



Херсонська область – 70 щеплень;



Хмельницька область – 110 щеплень;



Чернівецька область – 70 щеплень;



Чернігівська область – 17 щеплень;



Черкаська область – 80 щеплень.



Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.