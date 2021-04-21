Вакцини, протидія РФ і питання Криму: Боррель написав блог про Україну

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На минулому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, основна увага була зосереджена на Україні і на тому, як блок може найкращим чином підтримати країну, яка стикається зі зростаючою низкою проблем, головна з яких - зростаюча військова присутність Росії. Про це написав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС у своєму блозі, передає УНН.

Головні тези

Євросоюз повинен протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною в конфлікті на сході України.

Країни погодилися виступати єдиним голосом на двосторонній основі в спілкуванні з Росією і на всіх міжнародних майданчиках.

Євросоюз повинен бути готовий розглянути варіанти дій в разі продовження агресії.

Саміт Кримської платформи стане важливим приводом, щоб привернути увагу до незаконної анексії Криму.

Києву необхідно неухильно продовжувати хід реформ.

ЄС продовжить підтримувати Україну в боротьбі з пандемією.

Деталі

Так, за підсумками зустрічі міністрів, на якій про ситуацію в нашій країні розповідав глава МЗС України Дмитро Кулеба, Боррель зазначає, що вже багато років Україна стикається з російською агресією, проте "на кроки Києва щодо врегулювання конфлікту Москва не відповідає взаємністю".

Особливо турбує Євросоюз нарощування військової потужності поблизу українського кордону і в незаконно окупованому Криму.

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"Зі свого боку я підкреслив, що ми повинні подякувати Україні за стриману відповідь; ми повинні продовжувати закликати Росію до деескалації та розрядки напруженості, і ми всі повинні протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною в конфлікті", - підкреслив топ-дипломат.

За його словами, сьогоднішня ескалація напруженості вимагає як принципової позиції, так і активізації дипломатії.

"Ми домовилися, що ми повинні говорити єдиним голосом на двосторонній основі в наших бесідах з Росією і на всіх відповідних міжнародних форумах - G7, ОБСЄ, з США - і передавати скоординовані послання стійкої солідарності з Україною. Ми продовжимо підтримувати зусилля в нормандському форматі і ОБСЄ, включаючи її Спеціальну моніторингову місію, а також заходи з побудови миру. Прийшов час послабити ескалацію. Ми уважно стежимо за цими подіями, і ми повинні бути готові розглянути наші варіанти дій в разі продовження агресії", - підкреслив глава дипломатії.

Він підтвердив, що разом з головою Європейської ради Шарлем Мішелем вони підтвердили участь в Саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня в Києві.

Саміт, на думку Борреля, стане важливим приводом, щоб привернути увагу до незаконної анексії Криму, а також до більш широкої підтримки України з боку ЄС.

Як зазначив Боррель, разом з Кулебою вони обговорили реформи в Україні.

"Україна добилася великого прогресу, але ще багато що належить зробити, зокрема, в галузі боротьби з корупцією і судових реформ", - зазначив він.

За словами дипломата, реформи роблять Україну більш стійкою і сильною, і саме тому з 2014 року Євросоюз мобілізував більше 16 мільярдів євро на підтримку реформ, що зробило Україну найбільшим одержувачем фінансової підтримки ЄС.

"По-третє, ми продовжимо підтримувати Україну в боротьбі з пандемією. Минулої п'ятниці COVAX доставив в Україну 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, а до кінця червня планується доставити майже 3 мільйони доз вакцини", - повідомив він.

Боррель згадав про ситуацію щодо стану здоров'я ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

"Я раніше заявляв, що Росія відключається від Європи. Як ЄС, ми повинні, і ми будемо враховувати наслідки, відстоюючи принципи, що лежать в основі європейської безпеки, і підтримуючи партнерів, які поділяють наші інтереси і цінності", - підкреслив глава дипломатії.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь в засіданні Ради ЄС із закордонних справ, де поінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях і навколо кордонів України, викликаної діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російської Федерації.

Основний елемент такого плану - це підготовка нового пакета секторальних санкцій.

Проте, як зазначив після зустрічі Боррель, на сьогоднішній день не очікується ніяких нових санкцій ЄС щодо Росії.

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