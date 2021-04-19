Представитель президента Украины в Крыму обсудил саммит “Крымской платформы” с заместителем госсекретаря США МакДональд

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 30070 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 116441 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 171999 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 174854 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 258287 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 300367 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155151 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142638 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 257878 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126183 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 174889 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 158493 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 192204 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 66014 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 160494 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 300380 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 257887 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 414269 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 380588 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 364298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 13929 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 160459 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 192166 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 174852 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 258269 просмотра
Актуальное
Представитель президента Украины в Крыму обсудил саммит “Крымской платформы” с заместителем госсекретаря США МакДональд

Представитель президента Украины в Крыму обсудил саммит “Крымской платформы” с заместителем госсекретаря США МакДональд

Киев  •  УНН

 • 21445 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич обсудил проведение саммита “Крымской платформы” с заместителем Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой МакДональд. Об этом информируют в представительстве президента в Крыму, пишет УНН.

Детали

Во время общения обсудили ряд актуальных вопросов, среди которых проведение учредительного саммита "Крымской платформы", ситуация на административной границе, о мерах, которые Украина осуществляет с целью защиты прав и интересов внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и жителей временно оккупированного Крыма.

В частности Антон Кориневич рассказал об идее и планы формирования Крымской платформы, проведения учредительного саммита и дальнейшее ее функционирования на постоянной основе.

Кроме того, Постоянный Представитель, отметил, что государство делает все возможное для обеспечения прав и возможностей для внутренне перемещенных лиц из Крыма и жителей Крыма.

Напомним

Политико-дипломатический путь деоккупации Крыму предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционный давление. США является одной из ведущих держав, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы.

Добавим

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы